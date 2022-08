Demà dijous hi haurà talls de trànsit a l’entorn de la plaça Hospital de Manresa a causa de la implantació de maquinària per al muntatge d’una grua. Ha de servir per a la construcció d’un edifici d’habitatges en règim de cooperativa a la plaça Hospital, 10. És l’edifici de La Raval. Els talls seran de 7 del matí a 6 de la tarda.