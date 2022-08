El decret d’estalvi energètic genera un mar de dubtes al comerç de Manresa

El termòmetre que tenen a l’estanc del carrer Sant Cristòfol de Manresa marcava, ahir al migdia, 26 graus de temperatura a l’interior del comerç. És dins el marge legal. Ahir va entrar en vigor el decret d’estalvi energètic del govern central que regula les temperatures als comerços, bars, restaurants i edificis públics. 27 graus a l’estiu, 25 en el cas que el negoci impliqui que els treballadors s’hagin de moure. També obliga a tancar els llums dels aparadors a les 10 del vespre i a posar portes a aquells establiments que no en tenen.

Comerciants de Manresa consultats per Regió7, però, es movien ahir en un mar de dubtes. A qui han de fer cas? Al que diu el termòmetre que han de tenir a la vista del client -i dels possibles inspectors que puguin entrar al comerç- o al que diu el termòstat que regula l’aparell de l’aire? Perquè no sempre coincideixen, expliquen botiguers.

Hi haurà sancions?, també es demanen. I finalment temen que si l’ambient a l’interior del comerç és massa escaldat puguin arribar a perdre clients, sobretot bars i restaurants. Per tant i en conclusió, «farem el que podrem», van coincidir a dir.

«Que m’ho expliquin bé»

«Jo no canviaré res, i si ve algú, que m’expliqui què he de fer», comentava Esteve Camprubí, de l’estanc i administració de loteria del carrer Sant Cristòfol. Ahir al migdia la temperatura a l’interior era de 26 graus, però «ha refrescat i no ha tingut temps d’escalfar-se», i a més a més és a la tarda quan el sol pica a la façana. Sí o sí ha de baixar el termòstat, però llavors «no sé si les sancions seran per la temperatura del local o la de l’aparell d’aire». A la botiga no para d’entrar i sortir gent. Això vol dir que la porta s’obre i es tanca constantment i es cola aire de fora. Camprubí va afirmar que 27 graus pot ser una bona temperatura per estar-se al sofà de casa, però no per treballar en una botiga.

A la Granja Alpina del Passeig tenien posat ahir el termòstat a 25 graus. «Si hem de complir les mesures les complirem, però hem de mirar que la gent estigui bé perquè si no, no vindran», va comentar Joan Ferrer. «Si fa calor a fora i la gent entra a dins per estar més bé, no puc tenir l’aire a 27 graus», va comentar. D’aquí fins el setembre «ho trampejarem com puguem i intentarem fer-ho bé. Però sobretot estar bé nosaltres i els clients. No estem per perdre’n».

L’ajuda d’un ventilador

A la botiga de moda i merceria Arlequí de la Sagrada Família ja tenen habitualment la climatització a 27 graus. «És el que fem normalment sense que ningú no ens ho hagi de dir», va comentar el seu propietari, Vicenç Álvarez. Un ventilador al costat dels provadors ajuda a refrescar l’ambient.

La presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), Tània Infante, va remarcar que «sembla clar que la gent haurà de complir el decret, però hi ha incertesa en el com. Costa que quedi clar el com, qui i de quina manera». Va fer notar que els botiguers són al mig del debat i les disputes polítiques que ha generat el decret. «Com sempre patim les conseqüències d’una manera de fer. Tot i que la ministra per a la Transició Ecològica digui que vol ser flexible per tenir en compte la diversitat dels comerços, se’ns fa difícil visualitzar com acabarà sent. Si no estava clar des del principi potser s’hauria d’haver fet amb més calma i no córrer tant».

El propietari de la botiga La Creadora, David Augé, va començar a fer alguns canvis per adaptar-se al decret. No obstant això, li sembla que 27 graus dins de la botiga és una temperatura massa elevada per poder estar bé i l’ha deixat en 25. Augé pensa que amb aquestes mesures es fa molt mal al comerç. «Gastar diners és una cosa desagradable i el millor que es pot fer és que almenys els clients estiguin a gust dins de la botiga. Estan esgarrant l’experiència de compra».

Les portes

El fet de tenir la porta tancada també li suposa un problema. «Si pugem la temperatura i tanquem les portes, l’establiment és molt menys atractiu pels clients». Va considerar una falta de respecte la poca previsió que hi ha hagut per imposar aquesta mesura, «si jo treballo a 7 mesos vista, no entenc com és que les persones que manen no son capaços de fer els decrets amb més temps». Considera que és un menyspreu als botiguers, a les persones emprenedores i a la ciutadania en general.