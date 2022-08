Entorn de la meitat de les botigues de Manresa s'han adaptat a la nova normativa energètica

El comerç està reaccionant de forma molt diversa a l’entrada en vigor de les normes sobre estalvi energètic, i només entorn de la meitat dels botiguers asseguren que han pres mesures per adaptar-s’hi. Si més no, aquesta és la conclusió a la qual es podia arribar ahir parlant amb el comerç del carrer del Born de Manresa. Regió7 va consultar 28 botigues que estaven obertes i 14 van assegurar haver-se adaptat. Set dels consultats van admetre no haver fet res, cinc estaven pendents de decidir com adaptar-se, i dos van preferir no contestar.

Dels catorze comerciants que van afirmar que havien pres mesures per ajustar-se a la nova normativa, la majoria expliquen que no han esperat a avui per fer-ho, sinó que ja s’havien anat avançant els darrers dies. Molts dels establiments no disposen d’aire condicionat, o si el tenen ja no l’obrien perquè els suposava un consum excessiu. La Teresa, propietària de Demà , una botiga de moda i complements, afirma que «si no és necessari no obro l’aire i aplico la mesura dels 27 graus dins la botiga, considero que és necessari pel medi ambient i tots hauríem de posar el nostre gra de sorra per deixar un món millor». Altres expliquen que, tot i aplicar-la, la normativa no els acaba de convèncer, ja que tenen por a perdre clients. Es el cas de la Maite, dependenta de la botiga de roba Señor: «moltes persones es tiraran enrere a l’hora d’emprovar-se roba; a 25 graus i amb els focus encesos a dins de la botiga hi fa calor, i encara més si el volum de gent dins l’establiment és gran».

En canvi, dels set comerciants que van admetre no haver fet res, molts afirmaven que necessiten una temperatura més baixa per treballar; altres expliquen que no es fixen en els graus que marca el termòmetre perquè posen l’aire condicionat poques vegades, només quan tenen calor. Des d’Eva Gonzalez Estètica afirmen que, tot i no aplicar la mesura al 100%, tanquen les llums dels aparadors i apaguen l’aire quan no hi ha cap clienta per poder estalviar.

La normativa genera crítiques de tota mena. Es queixen els responsables, els empleats i també els clients.