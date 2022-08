A partir de dijous i durant dues setmanes hi haurà canvis en la circulació al carrer Viladordis per obres. En el tram entre l’avinguda Francesc Macià i la plaça Oriol tindrà sentit únic en direcció a la carretera del Pont de Vilomara. Els vehicles que circulin en sentit contrari (des de Sardana o Sant Magí) es desviaran pel carrer Joan Brossa i per l’avinguda Francesc Macià per retornar al carrer Viladordis.