L’Ajuntament de Manresa ha editat 45.000 programes que assegura que està repartint per les bústies de tota la ciutat.

El programa reuneix actes repartits entre el dia 20 i el 29 d’agost per a tots els gustos i edats, amb un total 120 propostes repartides en una trentena d’espais, entre els quals, com a novetat, enguany hi haurà el polígon dels Trullols.

A més, tmbé es potenciaran indrets com el Jardí del Casino, que acollirà festes temàtiques durant quatre tardes.