Fins al 7 de setembre hi ha oberta la convocatòria per a la presentació de candidatures de la 8a edició del Premi del Consell de la Gent Gran de Manresa.

El premi té la finalitat de reconèixer públicament la trajectòria de les persones grans que hagin destacat per la seva dedicació al desenvolupament social i comunitari de la ciutat. És un premi sense dotació econòmica que busca un reconeixement honorífic.

Els candidats hauran de tenir més de 65 anys i s’acceptaran candidatures proposades per terceres parts, entitats o persones, que justifiquin la seva proposta. Es valoraran aspectes com: la implicació participativa en la ciutat, la trajectòria personal en l’àmbit social i la contribució per millorar la qualitat de vida de les persones grans. El jurat serà format per membres del Consell Municipal de Gent Gran, per la tècnica de Persones Grans i per la regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa Maria Ortega Juncosa.