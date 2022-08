L’oci nocturn manresà veu «ineficaces» les mesures contra les punxades

Al Bages no es coneix cap cas de punxades a les discoteques i els empresaris de l’oci nocturn no tenen clar si els cal controlar els accessos als seus locals. Com que no s’han registrat casos a la comarca, l’amenaça per les punxades els queda «lluny», segons un dels encarregats de discoteques consultats per Regió7. A més, creuen que les mesures que ha recomanat la patronal «no serien gens eficaces».

Dani Castellano, coordinador de la sala Stroika, troba que la proposta del sector, que volia escorcollar els clients a l’entrada de les discoteques, és «inoperativa. No hi estem d’acord perquè no és una solució real. Detectar una xeringa és gairebé impossible. Una mesura així només els servirà per donar una imatge de falsa seguretat, però no resol res». Tot i que ara estan tancats per vacances, preveu que l’obertura d’aquí a uns quants dies, per la festa major, es faci «mantenint els protocols per a agressions sexuals que ja tenim».

Tampoc veu amb bons ulls les mesures Jordi Cortés, propietari d’El Sielu. «Trobar xeringues és complicat i escorcollar els clients a l’entrada alenteix l’accés i crea alarma. Prendre mesures funcionals és difícil», explica. Per això, també optaran per «mantenir el nostre equip de seguretat i el protocol d’assetjament, que sempre ens ha funcionat. Hem de continuar treballant com ho hem fet fins ara, però estant una mica més a l’aguait per la situació».

Sergi Torres, del Grup Ítaca, descarta que hagin de prendre mesures. Amb les seves discoteques obertes, «no hem detectat alarma entre els nostres clients» i, per tant, no ho veuen necessari. «No ens estem mobilitzant perquè encara ens queda molt lluny», afirma. Tot i això, detalla que la seguretat als seus locals sempre ha estat «fonamental, hi tenim molta cura. Se sol fer supervisió de les bosses de mà, ronyoneres o butxaques quan es creu convenient, i creiem que ja és un protocol prou efectiu».

D’entre els casos que es coneixen a Catalunya, cap ha comportat una agressió sexual ni un robatori fins ara, i l’objectiu amb què es punxa encara és una incògnita. Ara per ara, la hipòtesi que agafa més força apunta que s’està intentant espantar les noies. «La finalitat de tot això és que les dones no puguin sortir tranquil·les», opina Castellano. Torres explica que hi ha el rumor que «es punxa noies amb la xeringa buida per generar pànic. Però tot són especulacions i no se’n sap res de cert».

Com es viurà l’obertura de tot l’oci nocturn per la festa major és incert. Cortés descarta que s’hagi de patir. Castellano, en canvi, creu que l’oci nocturn en sortirà «clarament perjudicat». Amb dubtes, l’oci nocturn manresà espera una festa major «el més segura possible».