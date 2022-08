Comencen els enderrocs a l’antiga Alcoholera Manresana per fer-hi pisos

El projecte per fer un centenar de pisos a l’antiga Alcoholera de Manresa, al costat de l’estació d’autobusos, avança lentament. Els darrers dies s’han dut a terme treballs per enderrocar alguns dels elements de la fàbrica de licors, que va tancar el 1974. L’espai, a la cruïlla de la carretera de Santpedor i el carrer Sant Antoni Maria Claret, es va fer servir després de magatzem de la constructora Cots i Claret. El 2016 l’Ajuntament va donar el primer llum verd per fer-hi pisos. La iniciativa va ser del Banc de Santander, i la constructora i immobiliària és qui assumirà el projecte.

Els darrers dies hi ha tornat el moviment. Han enderrocat alguns dels edificis que hi ha a l’interior del local. També s’han enretirat teulades d’amiant amb operaris protegits amb una granota de treball i també mascaretes.

Dins el recinte de l’antiga Alcoholera Manresana hi ha diferents edificis. La nau principal, la de l’edifici original, té elements a la façana que s’hauran de conservar atesa la seva importància històrica com a testimoni del passat industrial de la ciutat. Tot i així està en força mal estat, segons informes de patrimoni.

100 pisos

El projecte inclou construir 100 pisos al costat de l’estació d’autobusos. Estaran dividits en quatre blocs d’habitatge. A més a més es preveu urbanitzar tota la zona, el que suposaria guanyar més de 3.500 metres quadrats d’espai púbic, la major part dels quals serien zona verda. Tot aquest espai està actualment delimitat per taques i parets, que desapareixeran per deixar pas a una zona de trànsit de vianants.

Una de les conseqüències que tindrà la promoció immobiliària és que es menjarà la meitat de l’actual aparcament de l’estació d’autobusos de Manresa. La Generalitat és la titular de l’estació. El tema dels aparcaments es va debatre en un ple municipal on el govern va suggerir la possibilitat de soterrar l’aparcament per no perdre places en aquest punt de la ciutat. De moment, però, ningú no ha mogut peça. El que sí que es projecta és el soterrament de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat entre l’estació de Manresa Alta i el Baixador. Es deixa per més endavant el soterrament entre el Pont de Ferro i Manresa Alta. Aquesta operació permetria redefinir tot l’espai de l’actual estació d’autobusos.

Quan l’Ajuntament va donar el seu primer vistiplau a l’obra, el 2016, el projecte de l’Alcoholera havia de ser la primera gran operació de construcció d’habitatge a la ciutat després de la crisi de la bombolla immobiliària. Però no es va moure res. El 2019 la iniciativa urbanística va tornar a passar pel ple per a la seva aprovació definitiva.

Poc després va aparèixer un gran rètol a la façana de la fàbrica que dona a la carretera de Santpedor en el qual Metrovacesa anunciava les seves promocions de pisos a Manresa. Entre elles, la de l’Alcoholera. A mitjans de l’any passat també es va rehabilitar i consolidar la xemeneia del complex, i ara han començat obres d’enderroc. Després d’anys sense fer-hi res, hi ha cert moviment.

Habitatges a Manresa

Les altres promocions de Metrovacesa a la ciutat són al sector Concòrdia, darrera la FUB, l’institut Lacetània i la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa. Hi ha construït dos edificis d’habitatges al sector Concòrdia de 62 i 72 pisos cadascun d’ells. Es tracta de les promocions Mirador de Montserrat, que es va començar a alçar el setembre del 2019, i Llum de Manresa. En total l’empresa constructora i immobiliària hi ha invertit poc més de 31 milions d’euros sense tenir en compte l’Alcoholera. A aquests 134 pisos caldrà afegir-hi els 100 més de l’antiga fàbrica de licors.