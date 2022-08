L’Ajuntament de Manresa iniciarà les obres d'enderroc dels dos darrers edificis de propietat municipal de l’àmbit de la plaça Bonavista aquest dimecres. Es tracta de l’edifici número 98 (el que fa cantonada entre Carretera de Vic i carrer Bisbe Comas, i que arriba fins al carrer Jacint Verdaguer), que va ser adquirit el 2011, i de la finca número 100, que va passar a mans municipals el novembre de l'any passat. L’actuació forma part de la transformació urbanística de l'àmbit de la Bonavista, que ha permès ordenar "un nus de comunicació viari molt important per a la ciutat" i ha permès incorporar una zona verda de 3.000 metres quadrats per a la ciutadania. Els treballs tenen un cost de prop de 241.000 euros i duraran uns tres mesos.

Els treballs començaran amb la implantació i el tancat d’obra, la retirada de serveis existents, l’apuntalament de les encavallades, l’adequació dels accessos per a vehicles pesants i el buidatge dels interiors. Cap a finals d’aquest mes d’agost es farà la retirada de la coberta i dels elements de fibrociment amb l’objectiu de començar els treballs d’enderroc i de retirada de runes a principis de setembre. Un cop executats, es faran els treballs d’acabats i de pavimentació. La superfície afectada és de 2.352 metres quadrats i el volum aproximat és de 10.956 metres cúbics.

Segons informa l'Ajuntament, les obres no generaran afectacions importants a la mobilitat de vehicles. Els talls seran puntuals i s’aniran comunicant. Pel que fa als itineraris de vianants, continuaran amb la mateixa afectació que l’actual, ja que en aquests moments ja estan limitats els itineraris que toquen als edificis que s’han d’enderrocar (Carretera de Vic i carrers Bisbe Comas i Jacint Verdaguer).

L’espai fruit de l’enderroc quedarà parcialment tancat amb un mur de bloc, a l’espera del Pla de Millora Urbana que s’haurà de desenvolupar a posteriori per transformar aquesta nova àrea, de 615 metres quadrats. Sí que s’urbanitzarà la part més propera a la carretera de Vic i cantonada carrer Bisbe Comas (77 metres quadrats), fet que permetrà esponjar l’espai per a vianants i donar continuïtat a la zona verda.

Una actuació històrica

L’enderroc que s’iniciarà aquest dimecres forma part de la transformació urbanística de l’àmbit de la Bonavista, que ha permès ordenar l'espai triangular format pel carrer Jacint Verdaguer, la Carretera de Vic i el carrer Bisbe Comas. En tot aquest àmbit, quedarà només dempeus el taller ubicat al carrer Jacint Verdaguer número 31 que és de propietat privada.

Des del 1986, tots els alcaldes de la ciutat han fet passos urbanístics per fer possible l’actual plaça de la Bonavista, inaugurada el 2018. El primer va ser l’alcalde Joan Cornet, fa 34 anys, amb compres a la carretera de Vic 120 i Jacint Verdaguer 41. Més tard, entre el 1989 i el 1991, l’alcalde Juli Sanclimens va fer els tràmits per adquirir els números 106, 108 i 110 de la Carretera de Vic, i el 33 i el 35 de Jacint Verdaguer.

Amb l’alcalde Jordi Valls, entre el 2001 i el 2003, es va comprar el 112 de la carretera de Vic, mentre que amb l’alcalde Josep Camprubí es van fer dues tongades d’adquisicions: el 2006 van passar a mans municipals els números 114, 116 i 118 de la Carretera de Vic, i el 37 i el 39 de Jacint Verdaguer, mentre que el 2011 van ser el 98 de Carretera de Vic, el 29 de Jacint Verdaguer i els números 1, 3, 5, 7 i 9 del Bisbe Comas.

En el mandat passat, el 2016, amb l’alcalde Valentí Junyent, es va adquirir el 102 de Carretera de Vic, i en el mandat actual, l’alcalde Marc Aloy va signar la darrera compra: el número 100 de la Carretera de Vic.