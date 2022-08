A la Torre de Santa Caterina fa dies que no hi oneja la senyera. Del capdamunt de la construcció només en surt un tros del pal que la subjectava. L’Ajuntament ha informat que la instal·lació es va malmetre en un dels episodis de tempesta que hi va haver a Manresa el darrer divendres de juliol i el primer divendres d’agost, i que la intenció és reparar-ho tan aviat com sigui possible, però que l’operari responsable està de vacances.

Com a molt tard, segons les fonts del consistori, la idea és que la senyera torni a lluir a la construcció de defensa abans del darrer cap de setmana d’agost, que serà el cap de setmana fort de la Festa Major de Manresa. Per anar bé, el divendres 26 hauria de quedar resolt. Des d’aquest dia i fins diumenge a l’entorn de la torre s’hi farà el festival Microscopies. La torre de Santa Caterina és un antiga fortificació de basament cilíndric que es va edificar l’any 1836, durant la primera de les Guerres Carlines del segle XIX.