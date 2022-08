Althaia paga 6,8 milions d’euros de llum i gas, 4,1 més que fa dos anys

Llums led, plaques solars, sistemes intel·ligents de control d’enllumenat i campanyes internes de conscienciació. Tot per reduir la factura de la llum i el gas. La Fundació Althaia de Manresa preveu pagar, aquest any, 6,8 milions d’euros d’electricitat, gas i aigua. Suposa un 152 % més que fa dos anys per l’augment, sobretot, del gas i l’electricitat que va començar a pujar d’una forma molt acusada l’any passat i que no ha parat d’incrementar-se. Són 4,1 milions més que no pas el 2020. El preu de l’aigua s’ha mantingut més o menys estable.

Ningú no se n’escapa d’haver de pagar la factura de la llum i el gas. Tampoc els hospitals. L’any 2020, la suma de la despesa en electricitat, gas i aigua a Althaia va ser de 2,7 milions. Ja l’any 2021 es va incrementar a gairebé 4,6 milions, un 70 % més. I la previsió estimada per aquest 2022 és que sigui de 6,8 milions. Piquen bàsicament el gas i l’electricitat. D’aquí l’increment del 47 % respecte l’any passat i del 152 % si es compara amb l’any 2020. L’augment de la despesa energètica té un important impacte en els comptes d’Althaia, asseguren fonts de la institució, ja que s’han de destinar més recursos a despeses per a serveis dels quals no es poden prescindir. Són bàsics per al funcionament del dia a dia dels centres de la Fundació i la tasca dels professionals. A més a més recorden que són infraestructures i equipaments que funcionen les 24 hores del dia els set dies de la setmana. Mesures d’estalvi Segons la institució, per fer front a aquest impacte és necessari continuar aplicant mesures que incrementin l’eficiència i l’estalvi energètic. La fundació compta, dins el seu pla estratègic, amb un projecte anomenat Althaia Sostenible que va començar a aplicar fa més de 10 anys. Es tracta d’una iniciativa que vetlla per a una gestió mediambiental verda i un model de desenvolupament sostenible. Contempla mesures per reduir el consum energètic, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, la reducció de residus, del consum d’aigua i de manteniment, i l’augment de la vida útil de les lluminàries. Llums led i plaques solars Així per exemple els últims 5 anys s’han reduït més d’un 30 % les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Des del 2017 s’han substituït prop de 1.500 llums dels diferents edificis d’Althaia per tecnologia led, i s’han instal·lat sistemes intel·ligents de control d’enllumenat. Això ha permès reduir el consum uns 280.000 quilowatts hora, calcula Althaia. En el marc d’aquest mateix pla estratègic l’any 2021 va instal·lar plaques solars a les cobertes de l’Hospital Sant Joan de Déu, del Centre de Salut Mental (CSAM) i a la marquesina de l’aparcament de la Clínica de Sant Josep. Són un total de 706 panells que durant el primer any de funcionament han generat 350.000 kWh. Segons Althaia les accions d’estalvi que ha dut a terme des del 2017 haurien suposat una reducció del consum de 4,5 milions de kWh. A més a més d’aquestes iniciatives també s’estudien mesures d’estalvi en altres àmbits o alternatives en el finançament, i es porten a terme campanyes internes de sensibilització adreçades als professionals. L’Ajuntament destina 400.000 euros més a electricitat L’increment del preu de la llum i el gas afecta tothom. Particulars, comerços, hospitals o administracions. A Manresa, per exemple, l’Ajuntament va aprovar a l’últim ple canvis al pressupost per fer front a l’encariment de l’electricitat. Uns 400.000 euros més d’aquí a finals d’any (veure Regió7 del 29 de juliol). És el mateix que costaria, posem per cas, remodelar i posar gespa artificial al camp de futbol del barri Mion-Puigberenguer, va fer notar l’alcalde, Marc Aloy. A partir de l’octubre el consistori manresà haurà de fer front a noves despeses del gas, perquè el 30 de setembre s’acaba l’actual contracte. Amb el nou canviaran els preus. I no per la banda baixa. Comerciants de Manresa també han expressat la preocupació pels seus negocis. La factura s’ha triplicat.