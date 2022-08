La parròquia de Crist Rei, l’església més cèntrica de Manresa, tindrà nou rector el mes vinent. El congolès Martin Kabamba Belangenyi rellevarà mossèn Estanislau Corrons i Graells, que s’ha retirat finalment als 89 anys i que ha estat rector del temple manresà durant 23 anys. Mossèn Martin serà el segon rector africà a Manresa, després de Jean Hakolimana, que és al capdavant de la Seu i del Carme des del 2017.

Mossèn Martin, que va néixer al Congo el 1964, és sacerdot des del 1994. Fa 11 anys que forma part del bisbat de Vic i des d’en fa set és rector de Sant Feliu de Codines. El seu nomenament el va fer públic el bisbat el mes passat, després de la signatura per part del bisbe Romà Casanova, si bé la presa de possessió del càrrec no serà fins el proper dia 10 de setembre, a 2/4 de 9 del vespre, a l’església manresana, amb la presència del bisbe. Una vegada sabut el nomenament, el mateix mossèn va enviar una salutació als seus futurs feligresos a través del full de la parròquia de Crist Rei, on els deia que «Espero veure-us aviat per fer camí junts en la consolidació del Regne de Déu a Manresa».

L’arribada de mossèn Martin l’ha precipitat l’ictus que va patir mossèn Corrons la darrera Setmana Santa, del qual, sortosament, s’ha pogut recuperar bé.

Corrons va ser ordenat el 1957 i el setembre del 1999 va ser nomenat rector de Crist Rei. Quan tenia 75 anys va manifestar la seva intenció de jubilar-se, però el bisbe li va demanar una mica de temps per trobar el seu relleu en un temps en què no és gens fàcil, com s’ha demostrat. Corrons va ser rector d’Artés i va col·laborar en la residència d’avis del patronat. A la mateixa residència ja hi havia la seva germana i ell havia manifestat el desig de traslladar-s’hi quan arribés al moment. Com que s’ha refet molt de l’ictus, fins ha començat a celebrar missa a la residència.

La situació fins al mes vinent

Quant a les misses a Crist Rei, fins que no arribi el nou rector, s’han simplificat les celebracions a la missa anticipada, dissabte, a 2/4 de 9 del vespre, i a una missa el diumenge, a 2/4 de 12 del migdia. S’ha suprimit la que es feia entre setmana i la primera del matí dels caps de setmana. Les altres celebracions -baptismes, comunions, exèquies- s’han cobert des de l’arxiprestat amb altres sacerdots, com mossèn Aurich, mossèn Prat, pares jesuïtes i mossèn Castillo, que coordina les substitucions, així com altres sacerdots de fora o de pas que «ens han ajudat en aquest temps», explica Castillo.