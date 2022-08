Laia Ferré Ybarz és la cap clínic d’Al·lergologia de la Fundació Althaia des de l’any 2019. Actualment, l’equip està format per cinc al·lergòlegs i des de fa dos anys també hi ha residents de l’especialitat. Ferré treballa a la institució com a al·lergòloga des del 2005.

Quines són les al·lèrgies més abundants a Manresa, a nivell de pòl·lens?

Els pòl·lens que causen més problemes al·lèrgics a la zona de Manresa són: gramínies, parietària, xiprer i oleàcies. El pol·len de plàtan causa poca al·lèrgia respiratòria a la nostra zona i la majoria de símptomes que provoca són més irritatius que no pas al·lèrgics. Cada pol·len té un període de pol·linització concret i, per aquest motiu, en aquestes dates no està reflectit el plàtan (la seva pol·linització és el març-abril). Cal remarcar que els àcars de la pols i els fongs també són al·lergògens molt rellevants a la nostra zona i causa freqüent de símptomes al·lèrgics.

Com resumiria la situació d’enguany?

La primavera 2022 ha estat força simptomàtica. Sobretot, s’ha notat un empitjorament de la simptomatologia en pacients amb al·lèrgia al pol·len de gramínies i un increment de consultes de pacients que, prèviament, no havien presentat ni rinoconjuntivitis ni asma. Recordar, també, que l’al·lèrgia respiratòria no és sempre estacional i que hi ha pacients que en presenten tot l’any.

A què atribueix el fet que la temporada hagi estat com diu?

La climatologia és un factor fonamental. Aquest any ha estat molt sec i la primavera molt calorosa i el fet que plogui poc implica una exposició continuada a les partícules del pol·len en atmosfera. A més a més, a mitjan mes de maig vam tenir un increment molt ràpid de pol·len de gramínies atmosfèric (el que més freqüentment causa al·lèrgia a la nostra zona), fet que va implicar l’aparició de símptomes de rinoconjuntivitis i asma de forma brusca. Quan hi ha molta concentració de grans de pol·len atmosfèric durant moltes setmanes, provoca que més persones tinguin al·lèrgia, fins i tot aquelles que habitualment no tenen símptomes o que altres anys els han tingut més lleus. I això s’ha reflectit en el nombre de pacients que han estat atesos a primària i que estem estudiant al Servei d’Al·lergologia d’Althaia per tal d’identificar l’etiologia, confirmar el diagnòstic i instaurar un tractament específic per a cada pacient.

Confirma que les afectacions han durat menys, precisament també fruit de la calorada?

Sí, ha estat una primavera més intensa, però més curta. Aquest any ho vam notar molt a mitjan del mes de maig. Tanmateix, cal recordar que hi ha al·lèrgies que es manifesten tot l’any, però el més fort és sempre a la primavera.

A banda de la climatologia, hi ha algun altre factor determinant per a les al·lèrgies?

Hi ha diversos factors que poden afavorir l’aparició de malalties al·lèrgiques. Un dels més importants és la predisposició genètica, però també ho són el grau i intensitat de l’exposició, la contaminació atmosfèrica, etc. En països industrialitzats existeix un increment en la prevalença de malalties al·lèrgiques que es preveu que anirà augmentant els propers anys. La presència de partícules dièsel pot modificar les partícules de pol·len i fer que aquests siguin més al·lergògens, i per aquest motiu cada vegada s’observa una major freqüència de casos d’al·lèrgia en arbres com els xiprers o les oleàcies, que són molt utilitzats com a arbres ornamentals en ciutats i urbanitzacions. També és possible que l’ús de les mascaretes a causa de la pandèmia per coronavirus i la retirada recent de les mateixes als exteriors, pugui haver afectat en la sensibilització en persones predisposades. És a dir, que en retirar mascaretes alguns pacients poden haver notat un empitjorament o un primer brot de rinoconjuntivitis o asma per exposició intensa a pòl·lens.