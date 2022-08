Dos anys després i, amb permís de la covid, torna la normalitat i les festes majors han recobrat el seu format original. La Festa Major de Manresa, una de les més importants i seguides de la Catalunya Central, enceta aquest dissabte més d'una setmana d'actes per a tots els públics. Des de concerts amb grans referents del panorama català, com La Fúmiga o Els Catarres fins a espectacles com el "Bona Gent" de Quim Masferrer que aterra al Kursaal. També hi ha activitats per als més petits com espectacles infantils o tallers de fotografia. Per això aquí et deixem una guia de tots els actes dia per dia i hora per hora d'aquesta Festa Major.

Dissabte 20 d'agost 19 h » Plaça Sant Domènec 13a Trobada De Bateries De Manresa Diumenge 12 d'agost 18 h Plaça Major » Tallers infantils: Fotografia’t Amb La Imatgeria 18.30 h » Plaça Sant Domènec Proclamació De La Pubilla i L’hereu De Manresa 2022 20.30 h » Plaça Major Moscada Infantil Correfoc Infantil Dilluns 22 d'agost 22 h » Plaça Sant Domènec Assaig a La Fresca Dimarts 23 d'agost 20.30 h » Pati Casa Caritat Assaig a La Fresca Dimecres 24 d'agost 19.30 H » Plaça Sant Dòmenec Zumba Fm2022 25 Dijous Agost 16.30 A 19 h » Avda. Bertrand I Serra Obrim la Fàbrica Nova! Visites a la Manresa desconeguda 18 A 20 h » Diverses localitzacions Vine A Conèixer Les Entitats Locals Miragegants! Plaça Europa Taller de sardanes Passeig De Pere III (davant Centre Cultural El Casino) Vols Ser Armat? Plaça Fius I Palà Taller de castells Plaça Major 19 h » Cripta De La Col·legiata Basílica De Santa Maria De La Seu Tríduum de Pregària 19.30 h » Plaça Porxada Cia Sabanni presenta “Amb P de pallasso” 19.30 h » Espai 7 Del Centre Cultural El Casino Inauguració i veredicte del “92è Concurs Exposició D’artistes Manresans” Des de les 20 h » Jardí Casino Coco Town Remember 20 h » Sala Exposicions Del Centre Cultural El Casino Inauguració de l'Exposició: Josep Masriera. Camins i boscatges 20.30 h » Plaça Sant Domènec 25a edició vine a ballar 21.30 h » Plaça Major Ballar amb el Cor 22 h » Plaça Porxada Cinema a la fresca 22 h » Passeig Pere Iii – Davant Del Centre Cultural El Casino Sardanes Al Cor De Catalunya 22 h » Plana De L’om Rubbersoul-The Beatles Tribut 22 h » Plaça De Crist Rei Nino Galissa Divendres 26 d'agost De 17 a 19 h » Capella del rapte Del rapte a la Inspiració Visites a la Manresa desconeguda De 18 a 21 h » Entorn Torre Santa Caterina Microscopies 19 h » Cripta de la Col·legiata Basílica De Santa Maria De La Seu Tríduum de pregària 19 h » Plaça Porxada Concert de tarda amb la Cobla-Orquestra Montgrins Des De Les 19 h » Jardí Casino Coco Village On Tour 19 h » Espai La Plana De L’om Inauguració de l’exposició setmana de jocs al carrer 19.30 h » Zona Els Trullols (c. Agustí Coll) Circ Pistolet presenta “Potser no hi ha final” 20 h » Espai d’Art Cercle Artístic (c. Barreres, 1) Inauguració exposició de Pintures del Dr. Antoni March Salas 21 h » Passeig de Pere IIi (Ben Plantada) Gegantnit! En arribar a la Plaça Crist Rei Ball de Gralles 22 h » Passeig De Pere III (2n Tram) Ball de Festa Major 22 h » Plaça Major Mentrestant 22.30 h » Plaça Crist Rei Vine a ballar salsa i cubason 23 h » Plaça Porxada Ball de nit: Cobla-Orquestra Montgrins 23 h » Plaça Sant Domènec La Fúmiga A Continuació DJ Neus 00.30 h » Plana de l’Om Juriol presenta “T’he trobat” Dissabte 27 d'agost De 09 a 12 h » Pont Vell Què hi ha a Can Poc Oli? 10 h » Ateneu Les Bases 3x3 La Salle (25è Aniversari) 12.30 h » Saló de sessions de l’Ajuntament Pregó Institucional De 17 a 20 h » Zona esportiva del Congost Manbike 3 h de Resistència en BTT De 17 a 20 h » Centre d’aigua de Can Font Visita lliure al ventre d’aigua de Can Font 17 h » Saló de sessions de l'Ajuntament Recepció dels grups participants en la 37a oreneta d'or ciutat de Manresa 17.20 h » Vestíbul De La Planta Baixa De L’ajuntament Lliurament dels rams a la geganta, la pubilla i la gegantona 17.30 h » Plaça Major Cercavila popular De 18 a 19 h » Infosèquia/Parc de l’Agulla Pintem amb pigments naturals 18 i 21 h » Teatre Kursaal (Sala Gran) Bona Gent, amb Quim Masferrer De 18 a 21 h » Entorn Torre Santa Caterina Microscopies De 18 a 21 h » Jardí Casino This Is Holi Festival 18.30 h » Plaça Major Arribada De La Cercavila I Balls Populars 19 h » Museu De Manresa Descoberta núm. 32 “Arqueologia i excursionisme” 19 h » Cripta de la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu Tríduum de Pregària 19 h » Camp de futbol Nou Congost Partit de Festa Major De 19 a 20.30 h » Museu De Manresa (Claustre) Jocs romans al museu 19.30 h » Entorn Torre Santa Caterina Microscopies 19.30 H » Plaça Porxada Circo los Presenta “KASUMAY” 20 h » Plaça Europa Ball de danses d’arreu del món 20 h » Cripta De La Basílica De La Seu Conferència Des de les 21 h » Jardí Casino This is Festival amb Mon dj 21.30 h » Plaça Major Mostra del Correfoc De 21.30 a 23.30 H » Parc De Puigterrà Observació amb telescopi 22 H · Passeig De Pere III (2n tram) Ball de Festa Major 22.30 H » Plaça Crist Rei Vine a Ballar Swing 23 h » Plaça Major 37a Oreneta d’Or Ciutat De Manresa 23 h » Carrer Sallent Els Catarres A Continuació DJ Arzzet 23 h » Plaça Sant Domènec The Txandals A Continuació Dj Revival Adrià Ortega 01 h » Plana de l’Om El Amante Virgen Diumenge 28 d'agost 8 h » Sortida de Casa Caritat Toc de matinades 9 h » Complex esportiu El Congost Copa Catalana Infantil de BTT 9.30 i 10.45 h » Parc De Puigterrà Recerca i rastreig amb gossos de Creu Roja 10.30 h » de la plaça Major a la Seu Seguici de la Festa Major 11 h » Col·legiata Basílica de la Seu Missa Solemne. A Continuació, Seguici De La Festa Major, Tronada, Ballada De La Imatgeria A La Plaça Major I Ballada Popular. 12 h » Plana de l’Om Diada castellera De Festa Major 18 i 21 h » Teatre Kursaal (Sala Gran) Per fi sol! Amb Carles Sans De 18 a 21 h » Entorn Torre Santa Caterina Microscopies Des De Les 18 h » Jardí Casino Off FM (Electronic Brunch) De 18 a 21 h » Parc de l'Agulla Joguinejar a l'Agulla 19.30 h » Parc De L’agulla The Penguins-Reggae Per Xics 20 h » Entorn Torre Santa Caterina Microscopies: Acció sac 22 h » Parc de l’Agulla Castell de focs 22 h » Passeig de Pere III (2n Tram) Ball de Festa Major 23.30 h » Carrer Sallent Habla de mi en presente i Banda Neon 23.30 h » Plaça Major Hotel Cochambre i DJ Cochambre 23.30 h » Plaça Sant Dòmenec Pedro Da Costa A continuació, DJ Rxs 00.30 h » Plana de l'Om Jan Bonet Trio Dilluns 29 d'agost De 10 a 14 h » Museu de la Tècnica Jornada de portes obertes 11 h » Col·legiata Basílica De Santa Maria De La Seu Missa conventual 17.30 h » Auditori Plana De L’om Supercuc 18 h » Teatre Kursaal (Sala Gran) Els Colors De Duke Ellington Cascai Teatre, Marcel Tomàs I Girona Jazz Project De 18 a 21 h » Plaça Crist Rei Ballada de country i linedance 19 h » Plaça Sant Domènec Xiula presenta Big Chicken 21.30 h » Recorregut Correfoc de Manresa 22 h » Passeig De Pere III (2n Tram) Ball de Festa Major 00.30 H » Plaça Major Ball del correfoc amb la Tropical A Continuació Fi de festa Ho acabem de petar amb Two F**King Dj’s: Marc Pich & Ferry B