Al mig de la calçada del carrer de la Indústria de Manresa hi ha un forat que és un perill i del qual no és el primer cop que parla aquesta secció perquè, quan l’Ajuntament el tapa amb un pegat de formigó, torna a sortir al cap d’un temps. Potser ja seria hora de fer una reparació més ben feta. Les motocicletes i bicicletes que hi passen per sobre ho agrairan.