Un espai obert a la canalla que, d’entrada, funcioni un cop a la setmana o al mes per tal que hi puguin anar a jugar amb els famosos clicks de Playmobil. És la idea que han començat a moure un grupet de cinc famílies.

La idea inicial la va tenir Yolanda Delgado, que forma part de les Tertúlies de criança, un grup que fa set anys que organitza regularment xerrades d’interès per a les famílies. Explica que la voluntat seria trobar un local i, també i important, prou famílies implicades per tal que es poguessin organitzar per obrir mensualment o setmanalment, depenent de la disponibilitat. Els nens hi podrien anar amb les seves col·leccions de Playmobil per jugar unes hores. Alhora, la intenció seria que al local també hi haguessin peces. Per aconseguir-les, es farà una crida a les famílies que en tinguin a casa i que ja no les facin servir. Vindria a ser com els clubs d’Scalextric que ja hi ha per als amants d’aquest joc. La idea ja hi és i és bona. Ara cal que vagi endavant. Les persones interessades poden adreçar-se al correu tertuliescrianzamanresa@gmail.com