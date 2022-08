La territorial de Manresa de l’ANC posa autobusos a disposició de qui vulgui assistir a la manifestació de l’11 de setembre a Barcelona al preu de 12 euros (inclou l’anada i tornada). Les inscripcions es poden fer al local de l’entitat , al carrer de la Caritat, número 28, baixos, cada dia, a partir de dilluns vinent, dia 22 d’agost, de 7 a 9 del vespre. També es poden fer en aquest enllaç: https://inscriu.me/ca/autobusos-11s-2022-manresa-barcelona-manresa.

D’altra banda, l’ANC posa a la venda la samarreta d’enguany, de color negre, «símbol de la lluita i la no-rendició». El lot per a adults (home o dona), que inclou la samarreta i una motxilla, costa 15 euros, i la samarreta infantil, 8 euros. Es podran comprar al local de l’entitat a partir del mateix dia 22, i a les parades que hi haurà al Passeig (Crist Rei) demà i el 27 d’agost, i el 3 de setembre, de 5 de la tarda a 9 del vespre.

L’entitat recorda que «aquest any, més que mai, els independentistes hem de sortir al carrer. Ja no esperem res dels partits que diuen representar-nos, instal·lats com estan en l’autonomisme i en la farsa de la taula de negociació. S’ha acabat la festa i la gresca, la manifestació d’enguany ha de servir per mostrar el nostre rebuig a un estat que ens reprimeix i ens tracta com una colònia, i a un govern català que ha bandejat l’1 d’octubre i que col·labora amb l’estat opressor. Ha arribat l’hora del trencament. Va ser la gent qui va començar aquest procés i serà la gent qui l’acabarà. La nostra força és l’única estructura d’estat que tenim i no té aturador», proclama.

La mobilització de l’11 de setembre a Barcelona anirà de l’avinguda del Paral·lel fins a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, davant de l’Estació de França.