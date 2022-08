Hi ha espais que, malgrat ser públics, semblen haver quedat oblidats per tothom. Zones que, malgrat van ser projectades i executades amb el propòsit de convertir-se en zones de pas, a la pràctica sembla que no hi passi ni una ànima. Que hagin quedat en terra de ningú.

És el cas, a Manresa, d'aquestes escales de la imatge, que connecten la part més alta de la Carretera del Pont de Vilomara amb el passatge de Montserrat Roig (a prop del terreny on es va instal·lar temporalment l'escola Ítaca, darrere de l'hipermercat Carrefour). Tan oblidades han quedat, que fins i tot hi ha crescut jardineria natural. Això sí, al bell-mig dels graons. I la proporció que han agafat les plantes improvisades denota que, o realment fa molt temps que no hi passa ningú, o hi ha molta deixadesa per treure-les. O totes dues coses.