Com hi ha anat a parar una vamba al mig de la carretera del Pont de Vilomara la passada nit ? Això és el que es demanaven els veïns i vianants que hi passaven. Cridava l’atenció, perquè era ben bé al mig. Fins i tot va generar un cert debat entre un grup que se la mirava. Van consensuar que li havia caigut a una persona que duia un patinet.