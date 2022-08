L’infern arriba a la plaça Major per celebrar els 18 anys de la Tremenda

Superat, almenys de moment, l’infern de les onades de calor de les darreres setmanes, la plaça Major de Manresa s'ha convertit aquest diumenge al vespre en un nou infern. La plaça de l’Ajuntament s'ha omplert amb el foc dels diablons i altres criatures de l’infern que han sortit a la llum per la Moscada i el Correfoc Infantil que aquest any han estat especials perquè una d’aquestes bèsties, la Tremenda, celebra els seus 18 anys.

Els diablons i altres criatures de l’infern manresà, com el Bou i la Mulassa seguint el ritme dels tabalons de Xàldiga han acompanyat la Tremenda en la celebració de la seva majoria d’edat. La filla de la Vibria i el Drac ha entrat al mig de la plaça Major envoltada de foc mentre de fons sonaven els «Anys i Anys... per molts anys» del Club Super 3. I un cop al bell mig de la plaça en comptes d’apagar espelmes, la Vibria ha començat a dansar i a escopir foc pels seus dos caps, demostrant, com a criatura de l’infern que és, que ha après allò que ha de fer i que agrada a aquells que any rere any i festa major rere festa major l’envolten. Però malgrat escopir foc, la Tremenda tampoc ha amagat la seva faceta més tendra i ja que la figura s’encarrega de guardar la pipa a aquells infants que s’han fet grans i han decidit que ja no la necessiten més.

Això sí, encara que la filla de la Vibria i el Drac arribava a la majoria d’edat, la celebració s'ha fet en el marc de la Moscada Infantil, on el públic només pot observar, que ha precedit, com ja és tradició, una nova edició Correfoc Infantil, on els assistents ja es poden posar enmig del foc. Les dues exhibicions han estat el preludi del nou infern que es viurà els propers dies, amb la Mostra del Correfoc, dissabte, i finalment amb el Correfoc que dilluns de la setmana que ve a la nit posarà el punt i final a una nova edició de la Festa Major manresana.