Manresa ja té nous pubilla i hereu. Es tracta de Sara Cristobal Martín, que s'ha presentat proposada pel col·lectiu Jueus de l’Aixada, i de Robert Canet Torras, que ho ha fet a títol personal. L’acte de proclamació, que ha estat presentat per la pubilla i hereu de Manresa 2019, Mireia Sánchez i Adrià Hervàs, s'ha celebrat aquesta tarda a la plaça Sant Domènec davant de 400 persones, entre autoritats, representants del pubillatge local, comarcal, intercomarcal i nacional, i públic en general; així com també els membres del pubillatge del Casal Cultural Dansaires Manresans com a entitat municipal.

D’aquesta manera, Cristobal i Canet han agafat el relleu a Maria Páez Closa i Guillem Muñoz Roca, que durant el darrer any han estat els encarregats de representar la ciutat per diferents indrets d’arreu de Catalunya. Es dóna la circumstància que els dos van ser proposats l’any passat pel Grup Sardanista Dintre el Bosc i ja es coneixien amb anterioritat. Durant els parlaments, Muñoz ha destacat que «el pubillatge m’ha portat a experimentar moltes emocions» i, al seu torn, Páez ha fet referència al moment en què va ser proclamada pubilla de la ciutat ara just fa un any per assenyalar que «tenia molta il·lusió i nervis per començar una nova experiència que em feia cert respecte». Els dos representants sortints han coincidit en afirmar que «el pubillatge ha sigut un regal».

Durant l’acte també hi ha hagut els parlaments institucionals de Marc Aloy, alcalde de Manresa, qui ha desitjat «molta sort i encerts» als nous representants i ha afirmat que aquesta «és una ocasió per conèixer el territori» i d’Anna Crespo, regidora de Cultura i Festes, que ha estat l’encarregada de llegir el veredicte. A part d’Eduard Pladellorens, coordinador del Foment de les Tradicions Catalanes; Núria Soler, de l’Agrupació Cultural del Bages; Lluc Grandia, fadrí de la Catalunya Central 2022; i Marta Ferret, pubilla de Catalunya 2021.

El nou hereu no ha pogut assistir a l’acte perquè es troba a Islàndia fent un voluntariat i ha sigut la seva germana gran, Rita, qui ha recollit la faixa en nom seu. Robert Canet té 18 anys i al setembre començarà el grau d’Inginyeria Química a la UPC de Manresa. Es va presentar perquè «li agrada la cultura catalana i té interès per aprendre coses noves i poder representar Manresa» ha destacat la seva germana un cop conegut el veredicte. Per la seva part, Sara Cristobal té 19 anys i estudia el grau de Filologia Anglesa a la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va presentar perquè «als 3 anys ja anava a l’esbart i sempre he viscut aquest món de molt a prop i perquè dues cosines meves van ser pubilles de Sant Fruitós de Bages», ha apuntat Cristobal, que actualment forma part del col·lectiu Jueus de l’Aixada i de l’esbart Som Riu d’Or.