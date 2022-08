Si se segueix més o menys l’actualitat de Manresa, enguany no era difícil endevinar el contingut de les Visites a la Manresa Desconeguda que inclou cada any el programa de la festa major i que s’han convertit en una de les activitats amb més requesta.

Les visites guiades es faran, aquest dijous, a la Fàbrica Nova, la compra de la qual va anunciar l’Ajuntament el novembre passat i que s’ha de convertir en un motor de transformació econòmica a la ciutat basat en el coneixement, la formació, la recerca, la innovació i la tecnologia de la mà de la UPC; i, divendres, a la capella del Rapte i el Santuari de la Cova, atès que es commemoren els 500 anys de l’arribada del sant a Manresa.

A partir de demà, a les 10 del matí, es podran fer les reserves per assistir a les visites a la pàgina web www.manresaturisme.cat. Presencialment, també a partir de les 10, caldrà anar a l’Oficina de Turisme, que obre dilluns -i diumenge- fins a les 2, i de dimarts a dissabte, de 10 a 2 i de 5 a 7.

Nova entrada a la Fàbrica Nova

L’inici de la visita a la Fàbrica Nova serà per la nova entrada que s’ha fet a l’avinguda de Bertrand i Serra per entrar directament a la nau. Començarà a 2/4 de 5 de la tarda amb grups de 20 persones cada quart d’hora, fins a les 7. Els assistents veuran un vídeo sobre la història del complex fabril, seran testimonis d’un retall de la vida quotidiana a la fàbrica als anys cinquanta pel grup de teatre Paranys i coneixeran com va ser la vaga que hi va tenir lloc el 1946 de la mà de Memoria.cat. L’Ajuntament els explicarà el projecte que s’hi vol fer.

Faran les visites guiades membres del Centre d’Estudis del Bages i del Museu de la Tècnica.

Divendres, les visites seran de 5 a les 7 de la tarda, guiades pel Centre d’Estudis del Bages, amb la col·laboració del santuari. El recorregut inclourà els que es consideren dos dels indrets que van tenir més a veure en la transformació de sant Ignasi fins a convertir-se en el fundador de la Companyia de Jesús i en un dels pensadors més importants del segle XVI: la capella del Rapte, que es va projectar com una reproducció fidel de l’aspecte que devien tenir tant l’hospital com la capella de Santa Llúcia a principis del segle XVI, que és el primer lloc de Manresa on va fer estada el pelegrí Ignasi quan va arribar, i que va ser aterrat durant la guerra civil; i el santuari de la Cova, amb un recorregut per l’avantcova, la coveta i per veure els mosaics de l’artista Marko Rupnik, que van posar la cirereta a les obres de reforma i posada al dia que s’han dut a terme al santuari pensant en la commemoració d’enguany.

L’inici del recorregut serà a la plaça de Sant Ignasi, des d’on, feta la visita a la capella del Rapte, s’anirà a peu fins a la Cova, on la tradició situa la balma que sant Ignasi va convertir durant una temporada en l’indret on anava a meditar i a on va començar a crear els Exercicis Espirituals.

Què hi ha a Can Poc Oli?

«Sabies que a la finca de l’Escola Agrària de Manresa hi ha una caseta de fang, un cobert en forma de pangolí fet amb canyes i suro, un túnel viu i una barraca de vinya que serveix per allotjar el capçal de reg, en una combinació magistral de tradició i modernitat?». Aquesta és la presentació que fa l’Escola Agrària de Manresa de la visita que ha organitzat dissabte vinent a Can Poc Oli per conèixer de prop la seu de l’escola en els seus 50 anys. També es coneixerà el banc de varietats locals de l’associació L’Era, i en concret, l’assaig d’aquest any de varietats de mongetes. Per a qui hi vulgui anar caminant per la vora del riu, la sortida serà a les 9 del matí del Pont Vell i, la tornada, a les 12. Per a qui hi vagi en cotxe, cal que sigui a les 10 directament a Can Poc Oli.