La colla castellera dels Tirallongues de Manresa van actuar aquest dissabte a la plaça de l’Església de Santa Coloma de Queralt amb la colla castellera dels Moixiganguers d’Igualada en motiu de la festa major del municipi de la Conca de Barberà.

Van començar fent pilars de 4 davant l’ajuntament, un dels manresans i dos dels igualadins i, seguint la música de les grallers d’ambdues colles, van fer una cercavila per passar de plaça a plaça. Un cop a la de l’Església, on van actuar a les 6 de la tarda, les dues colles van entrar-hi amb un pilar de quatre caminant. La colla manresana va seguir amb un 4 de 6 en primera ronda, un 3 de 6 amb agulla carregat, un 3 de 6 a tercera més un pilar de 4 per tancar la seva actuació.

Per part de la colla dels Moixiganguers van fer un 3 de 8 en primera ronda, un 4 de 8, un 5 de 7 i un vano en els pilars per tancar la seva actuació.

Els manresans, que és la segona vegada que han estat convidats a Santa Coloma de Queralt i que esperen repetir, s'han mostrat molt agraïts amb l'experiència ja que la plaça era plena a vessar.

Després de viatjar a terres tarragonines, aquesta setmana arriba la gran cita dels Tirallongues: l'actuació a la Festa Major de Manresa. Diumenge vinent, dia 28, a les 12 del migdia a la Plana de l’Om, tindrà lloc la seva diada, on actuaran amb els Castellers de Figueres i els Castellers de Terrassa. A banda, durant la setmana també participaran en diverses activitats, tant a la festa major com a l'Alternativa.