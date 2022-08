La Festa Major Alternativa recordava ahir una de les revoltes populars històriques de Manresa. Ho va fer portant l’Avalot de les Faves i posant aquest episodi sobre l’escenari de la plaça de la Música.

A l llarg de la representació teatral es fa una introspecció històrica per denunciar la dura repressió que veïns i veïnes de la ciutat van viure ara fa prop de quatre segles, en el marc d’una revolta popular.

Aquest episodi de la història manresana es remunta a l’any 1688 quan la pagesia de la ciutat es va oposar a la imposició, per part dels canonges i els gremis de les classes benestants, d’un delme sobre els productes que sortien de l’horta del municipi.

L’obra, molt breu, amb una durada d’un escàs quart d’hora, posa de manifest com malgrat el gran esforç que es va fer per reprimir la revolta, aquesta va tirar endavant fins al punt que l’ajuntament va acceptar les condicions que exigien els Tremendos per acabar amb la revolta: la supressió del delme, participació de la pagesia amb veu i vot al consell de la ciutat i finalment el perdó reial. Ho van aconseguir. Però la venjança és un plat que serveix fred, diuen, i quan les coses semblava que ja havien tornat a la normalitat, en la celebració d’una processó, els Favets van portar 100 fadrins armats a la ciutat i el poble es va trobar amb la repressió de cara. Hi van haver caiguts d’amdós costats, fins que finalment els Favets van aconseguir el control de la ciutat i van portar a terme una dura i arbitrària repressió.

L’obra també recorda que en el marc de la dura repressió contra els Tremendos, es van portar a terme vuit execucions. Entre elles hi va haver la d’una dona, la Fadulla, una activista que ahir també va tenir el seu personatge dalt de l’escenari. L’obra va servir per recordar que la ciutat sempre ha plantat cara a l’opressió i que passi el que passi, ho continuarà fent.