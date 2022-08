La Fundació Turisme i Fires de Manresa i l‘Hotelet Casa Padró sumen esforços per oferir, per tercer any consecutiu, els Esmorzars Modernistes, una proposta que cultural i gastronòmica que es podrà fer durant tot el setembre, inclòs la vigília de la Diada.

L’experiència proposa un esmorzar complet al terrat de l’Hotelet, gaudint de la gastronomia local amb productes de km 0 i amb unes vistes úniques de la ciutat, i continua amb un recorregut guiat pels diferents edificis modernistes de Manresa, amb un final de trajecte que té la Seu com a protagonista. L’aforament de l’activitat serà limitat a un màxim 20 persones. Els Esmorzars Modernistes estan previstos per als divendres 2, 9, 16, 23 i 30 de setembre, amb una durada de dues hores i mitja, aproximadament. L’inici de l’experiència tindrà lloc a les 10 del matí al terrat de l’Hotelet i finalitzarà a 2/4 d'1 del migdia a la Seu. El preu de l’experiència es de 12 euros per persona. Les reserva d’entrades es pot fer a través de la web de Manresa Turisme a partir d'avui, 22 d’agost, a les 12 del migdia.