La morositat amb l’Ajuntament de Manresa fa una dècada que creix

La darrera xifra corresponent a la morositat que suporta l’Ajuntament de Manresa és d’11,5 milions d’euros i és el resultat de més d’una dècada a l’alça, tal i com mostra el gràfic que il·lustra aquesta pàgina. Ha passat de 2,5 milions l’any 2010 a 11,5, segons les darreres dades aportades pel consistori.

Exactament, la xifra de morositat són 11.448.004 euros, dels quals 7,5 són deutes amb l’administració municipal que corresponen a l’exercici 2017 i a anys anteriors.

Això vol dir que el 65% dels deutes que arrossega l’Ajuntament de Manresa tenen més de cinc anys d’antiguitat, durant els quals la maquinària administrativa municipal no ha pogut cobrar-los.

Dels 11.448.004 euros que li deuen a l’Ajuntament particulars, empreses i administracions, 577.588 euros corresponen a l’exercici de l’any passat, 736.806 al del 2020, 841.803 al del 2019, 1.289.992 al del 2018 i 7.508.528 a l’exercici del 2017 i anteriors.

Deutes d’altres administracions

Del total, també hi ha gairebé mig milió d’euros, 493.283, que són deutes que altres administracions públiques tenen amb l’Ajuntament.

En relació amb la morositat, cal tenir en compte els fallits de recaptació, que són les quantitats de diners que es retiren de la comptabilitat municipal perquè es consideren incobrables.

Els fallits de recaptació són els diners que l’Ajuntament dona de baixa perquè, després de fer tots els tràmits establerts per la llei per cobrar, no s’ha pogut rescabalar del deute. I, per tant, es considera una insolvència (que poden ser de particulars o d’empreses) i els deutes es donen de baixa.

Que l’Ajuntament està donant de baixa menys deutes el 2020 i el 2021 que en anys anteriors resulta prou evident, segons les xifres aportades pels serveis tècnics municipals.

Així, si el 2017 es van donar de baixa deutes per valor de 2.538.457 euros; el 2018 van ser 1.523.106 i el 2019, 1.708.760, aquestes quantitats es van reduir fins a 394.587 el 2020 i l’any passat va ser de 734.492 euros.

La diferència, com es pot apreciar, és notable.

Factures de fa 15 anys

Si ens centrem en els 734.492 euros del 2021 que s’han donat de baixa de la comptabilitat, inclouen factures de 15 anys.

Les més antigues sumen 438 euros, de l’any 2006, i les més recents són 32.521 euros, del 2020.

L’any que acumulava més factures va ser el 2017 amb 22.271 euros, dels quals, un 40% eren multes, un terç era per rebuts impagats de l’impost de vehicles, un 13% IBI, escombraries i guals, un 5% plusvalues i un 3% corresponent a l’impost sobre activitats i taxes industrials.

Eina per quadrar comptes

Els fallits de recaptació, o el que és el mateix, la morositat incobrable, juguen un paper important a l’hora de quadrar els comptes municipals perquè hi ha marge per decidir quan s’ha fet o no tot el que es podia fer per tal d’arribar a cobrar.

Els 2,5 milions del 2017 van ser la quantitat més important que l’Ajuntament de Manresa ha qualificat com a fallit de recaptació. La segona més important han estat els 1.708.760 euros del 2019 i la tercera els 1,5 milions d’euros del 2018. El 2016 es va fer sortir de la comptabilitat per aquest concepte 581.936 euros. En el tancament del pressupost del 2015 van ser 1.120.000 euros, en el del 2014, 708.000; en el del 2013, 643.000 i en el del 2012, 511.195.

Dintre de la morositat incobrable hi ha rebuts de l’Impost de Béns Immobles (IBI), escombraries i guals, l’Impost de Vehicles, plusvàlues, l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i multes impagades.