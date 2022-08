«La morositat ha pujat perquè s’han declarat menys fallits»

Després d’un període en el qual es retiraven de la comptabilitat volums importants de factures que no havia aconseguit cobrar, la directriu és «mantenir més els deutes abans de donar-los de baixa».

Els darrers anys s’han aprovat menys fallits de recaptació. Segons l’Ajuntament, això es deu a que «en els darrers exercicis s’està fent un esforç important per intentar cobrar aquests tributs».

Els serveis tècnics especialitzats de l’Ajuntament expliquen que la morositat i els fallits de recaptació van lligats i que s’han d’entendre en el seu conjunt.

Afirmen que la provisió per insolvències (morositat acumulada) va augmentar de 9 milions el 2018 a 11,4 milions el 2021, «però no ho va fer perquè hagués augmentat la morositat dels contribuents, sinó perquè s’han declarat i aprovat menys fallits de recaptació, ja que en els darrers exercicis s’està fent un esforç important per intentar cobrar aquests tributs, mantenint més els deutes abans de donar-los de baixa», expliquen.

Que en aquest període no va augmentar la morositat dels contribuents es veu en el percentatge de recaptació en voluntària (contribuents que paguen dins de termini establert), que a 2021 es va situar per sobre del 90%. Així, tot i la repercussió econòmica de la pandèmia, els percentatges de recaptació voluntària de l’Ajuntament no han variat significativament els darrers anys.

Pel que fa als deutes de contribuents que no paguen dins de termini, l’Ajuntament ho notifica primer als contribuents.

Si no paguen, l’Ajuntament tramita procediments d’embargament de comptes corrents, sous i salaris, i rendes de lloguer o immobles situats dins el municipi.