La covid ha causat tres morts als hospitals de Manresa l'última setmana. Dos a la Fundació Althaia i una a l'Hospital de Sant Andreu.

Els pacients ingressats, en canvi, cauen en picat seguint la mateixa tendència dels últims dies i, sobretot, des de finals de juliol. Aquest dimarts a la fundació sanitària Althaia hi ha 3 pacients hospitalitzats, un d'ells a l'UCI. A Sant Andreu, dues persones són a la unitat d'aïllament. Dimarts passat hi havia 18 afectats per covid ingressats, 9 a Althaia i 9 a Sant Andreu.

Des del passat 16 de novembre, a Sant Andreu hi ha hagut 322 ingressos, s’han donat 269 altes i la xifra acumulada de defuncions és de 47. Cal remuntar-se al passat maig per trobar xifres d’ingressos tan baixes. La setmana del 10 i el 17 de maig també hi havia dos pacients a Sant Andreu. En dues setmanes, però, van passar a tenir-ne 25. Durant tot aquest període de temps, entre el 10 i el 31 de maig, però no es va registrar cap defunció.

A la Fundació Althaia s'ha donat 3.963 altes des del març del 2020, quan es va decretar l'emergència sanitària. Durant tot aquest temps hi ha hagut 452 defuncions a causa de la infecció. Això eleva a 634 els decesos per covid als dos hospitals de la ciutat des de l'inici de la pandèmia. En aquest cas des de fa més d'¡un any que no es troba una xifra tan baixa de pacients ingressats per covid a la fundació sanitària i assistencial.