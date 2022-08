Rècord de participants en el programa de voluntariat d’estiu de la Fundació Althaia

Entre el 4 de juliol i el 2 de setembre, coincidint amb les vacances escolars, es duu a terme el programa de voluntariat d’estiu de la Fundació Althaia. L’edició d’enguany és la sisena, i ha tingut un rècord de participació. Trenta-vuit joves amb edats compreses entre els 15 i els 22 anys han decidit dedicar les estones lliures de les seves vacances a fer més agradable l’estada i el pas dels usuaris pels centres sociosanitaris.

Els voluntaris es reparteixen entre la planta de pediatria de l’Hospital Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari i el Centre de Disminuïts físics. Les activitats que es realitzen des d’aquest programa són sempre complementàries al treball dels professionals. En concret, els joves que hi participen dediquen el seu temps a fer treballs manuals, jocs de taula i activitats lligades a la música amb les persones ingressades al Centre Hospitalari i al Centre de Disminuïts Físics.

Atenció als usuaris

A la planta de pediatria de Sant Joan de Déu hi fan activitats lúdiques perquè l’estada dels infants sigui més amable. En el mateix hospital, els voluntaris també fan de guia per donar informació i acompanyar, quan calgui, a les persones que hi arriben per tal que el seu pas pel centre sigui el més fàcil i agradable possible.

Els voluntaris també s’encarreguen de donar a conèixer l’app d’Althaia i de proporcionar ajuda perquè les persones que presentin més dificultats la puguin descarregar. A més d’això, col·laboren amb paradetes solidàries en benefici dels diferents projectes de mecenatge de la fundació.

Les dues darreres edicions del programa han estat molt condicionades per la pandèmia. Les restriccions imposades per la seguretat de pacients i voluntaris obligaven a mantenir la distància interpersonal, per tant, no estava permès el contacte directe. L’edició d’enguany, però, ha recuperat la normalitat en un format molt similar al que hi havia abans de la irrupció de la covid-19.

La contrapartida que reben els nois i noies que participen en aquest programa és una experiència semiprofessional en un entorn sanitari. A més a més, aprenen noves habilitats socials a l’hora de comunicar-se amb els pacients i els professionals. Així mateix, guanyen coneixements de primera mà del món de la salut. També obtenen una satisfacció personal per dedicar el seu temps i esforç de forma altruista a la millora del seu entorn més proper.