Un tractament d’amoníac allibera les pedres del Pont Nou de vegetació invasiva

Els treballs de la darrera fase d’obres de rehabilitació i de reforç estructural del Pont Nou porten en marxa des de fa tres setmanes. De moment, se centren a eliminar la vegetació arrelada entre les pedres amb una solució química d’amoníac.

El 2013, el Pont Nou va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i aquell mateix any es va encarregar un projecte de reforma dividit en tres fases. Les dues primeres es van dedicar a la reparació de l’estructura, a la instal·lació d’un nou paviment i a canviar el sistema d’il·luminació. Es van fer l’any 2015 i el març del 2016 es van poder estrenar, però va quedar pendent la tercera fase, que és la que s’està executant a hores d’ara, després de sis anys de l’estrena.

Els treballs actuals tenen un pressupost de 275.000 euros. A part d’erradicar la vegetació, els objectius d’aquestes obres són: reparar esquerdes i fissures dels arcs, arranjar esvorancs i taques d’humitat i resoldre les diferents patologies detectades als arcs. En els casos en què les esquerdes siguin massa grans per fer la rejuntada de peces, s’hauran d’afegir blocs de pedra del mateix material existent.

Una xeringa i amoníac

Per eliminar les plantes que han crescut a les juntes i les esquerdes de les pedres cal una tècnica molt precisa. Els operaris de l’empresa restauradora encarregada, Rècop, de Tarragona, han d’injectar amb una xeringa una solució d’amoníac als forats de les juntes on hi ha males herbes arrelades per erradicar-les. Al cap de tres o quatre dies, la planta que ha rebut el tractament químic ha d’estar completament seca.

És llavors quan es passa a la fase d’extracció i de neteja, que consisteix en enretirar les plantes des de l’arrel i en fer una neteja a mà de les pedres. És molt important que, abans que s’hi apliqui aigua a pressió, no hi hagi cap resta de planta, teranyina o brossa que sigui susceptible de quedar enganxada a la pedra. Després, es ruixa amb mànegues d’aigua a pressió.

Un cop està tot ben sec, s’han de segellar les juntes que hagin presentat problemes de creixement de vegetació amb una solució química per assegurar que no es repeteixi la situació.

En ser un treball molt minuciós, aquestes obres s’allargaran fins a tres mesos per garantir uns bons resultats. Per l’època de l’any, hi ha moltes persones que treballen en l’obra que estan de vacances i durant les dues primeres setmanes només hi han treballat dos operaris. Al llarg d’aquesta setmana, però, s’hi anirà incorporant la resta de l’equip i els treballs podran avançar amb més fluïdesa.

El Pont Nou és una construcció arquitectònica de l’època medieval d’estil gòtic. Es va aixecar entre el 1318 i el 1323 sota la direcció d’un dels arquitectes més importants a la Catalunya del segle XIV, Berenguer de Montagut, que, entre d’altres, també va projectar la Seu i l’església del Carme.

Més curt del que era

Quan es va construir, va suposar una millora substancial en les comunicacions de la Catalunya central. Tanmateix, l’actual pont no té les mateixes dimensions que tenia en l’origen. Per construir la carretera de Cardona es va eliminar un dels arcs. De tenir 179 metres va passar a tenir-ne 113.