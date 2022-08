La Plana de l’Om serà l’escenari dels músics locals, des d'aquest dijous i fins diumenge, dins de la Festa Major de Manresa 2022. Quatre propostes per rebre tribut als Beatles (Rubber Soul), per reivindicar el nou rock català (Juriol), el poder de l’alternatiu (El Amante Virgen) i la vigència del directe més nu del pop d’autor (Jan Bonet Trio).

Rubbersoul, que ja va portar al Kursaal per la festa major del 2019 el seu homenatge al grup de Liverpool, ho farà ara a la Plana de l’Om, avui (22 h) amb un espectacle que recupera les millors cançons de la mítica banda. Amb Carles Ladrón de Guevara El Lladre (veu i guitarra); Joan Fons (veu i baix); Jordi Ribot (veu i guitarra); Jordi Vendrell (veu i bateria) i Eduard Puigrodon Wichy, piano i teclats i quartet de metalls. L’endemà (00.30 h) serà el torn del quartet bagenc Juriol, liderat per la guitarrista i cantant fruitosenca Clara Oliveras. El grup, amb Miki Santamaria (Doctor Prats) al baix, Gerard Cabot (Lipzia) a la guitarra i David González (TAO) a la bateria, portarà T’he trobat, el seu primer treball, un disc de rock melòdic i èpic cantat en català.

Dissabte (01 h), l’escenari el colonitzarà El Amante Virgen. La banda, que el 2019 va celebrar la seva primera dècada, ha obert una nova etapa, amb un so més dens i compacte i ara formada per Valentí Holgado (guitarra) i Josep Maria Forn (bateria) que s’uneixen a Sergio Garcia (guitarra i veu) i la carismàtica veu de Toni Holgado. Finalment, diumenge (00.30 h), el públic podrà escoltar el debut discogràfic de Jan Bonet Trio, Limited Edition. El cantautor manresà (veu i guitarra) estarà acompanyat de Thimotée Kamba a la bateria i Francesc Auguets al baix per mostrar l’essència de les melodies pop amb sonoritats funk, groove i rock.