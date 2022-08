Crònica d’una trobada plena de desconcert davant l’ajuntament

Si per alguna cosa va servir el que va succeir, ahir al migdia, davant l’Ajuntament va ser per constatar, per una banda, el perill de confiar cegament en les xarxes socials com a mitjà d’informació i, per l’altra, que a Manresa regna un clima que té part de la ciutadana molt amoïnada i revoltada.

El detonant que va fer que més d’una vintena de veïns i veïnes de diversos barris de la ciutat s’apleguessin pels volts de la 1 del migdia a l’entrada de la casa consistorial va ser un WhatsApp que algú es va dedicar a enviar ja fa dies i que va anar corrent d’un mòbil a l’altre. Explicava als seus receptors que la gravetat del que està succeint a Manresa («baralles, crits, robatoris, falta de civisme, coloms que ens malmeten tota la ciutat, pisos amb ocupes i tutelats sense vigilància...») els havia portat a demanar cita amb l’alcalde per parlar-ne, i els instava a fer acte de presència per exposar la situació «amb contundència».

Entre d’altres, a sota dels porxos de l’ajuntament hi van arribar Antonia Caballero, veïna de la carretera del Pont de Vilomara, i la seva germana Pilar, veïna del carrer de Sobrerroca; Alba Vila, de les Escodines; Núria Salgado, de la Balconada; Maria Obradors, de la Font dels Capellans; la Maria Carme, del carrer de Sant Joan d’en Coll; la Maria i el Josep, veïns del Passeig de Pere III; Josep Guiteras, també del Passeig; Feliça Serra, del carrer de la Sèquia; Mercè Jorquera, del carrer de Sobrerroca, i Rafael i Pietat, un matrimoni del barri de la Sagrada Família. I també hi va arribar el desconcert.

Tothom esperava les persones que els havien convocat, però aquestes no apareixien i els ànims s’anaven escalfant. Antonia Caballero comentava que havia respost a la crida «per la situació que vivim a Manresa. Abans podies fer les coses tranquil i ara no pots anar pel carrer». La seva germana hi afegia que «si protestes et diuen racista». La primera ensenyava una fotografia al mòbil de com li havia quedat la cara a una amiga seva que va ser envestida per un patinet. Vila comentava que «els ciutadans només tenim la força de la raó», però que qui hi pot fer quelcom es l’Ajuntament. Demanava mesures com «posar dinamitzadors cívics als barris».

I la persona que havia fet la convocatòria no arribava. De fet, no només no va arribar sinó que havia anul·lat amb antelació la reunió amb l’alcalde quan va veure que la pilota s’havia anat fent grossa, tal com va explicar una amiga seva que sí que havia fet acte de presència i que la va trucar per saber què passava.

Sense reunió

No hi havia reunió, doncs, però els presents no volien quedar com «passerells», va fer notar un. Finalment, va sortir una treballadora de l’Ajuntament, que sabia tant com ells, o sigui, res.

Salgado va explicar a aquest diari que havia respost a la crida «perquè tinc fills de 18 anys, la gent gran té por d’anar pel carrer i tinc una neboda que porta un esprai de pebre a la bossa també per por». Obradors, amb qui conversava, hi havia anat per «saber què passa perquè al meu barri estem molt tranquils, però aquí veig que passen moltes coses». La Maria Carme es queixava dels immigrants que van a la piscina municipal i no passen per la dutxa abans de ficar-se a la piscina, cosa que no fa gairebé ningú, de fet. Deia que genera «insalubritat». Serra afirmava que és un tot: «inseguretat, delinqüència, robatoris, els patinets». Mentre uns es queixaven, altres mostraven la seva perplexitat pel fet que algú els hagués convocat i no s’hi hagués presentat i es mostraven desconfiats amb el que els van anar a explicar dos treballadors més del consistori, que els van oferir que demanessin cita amb l’alcalde, mecanisme que molts ignoraven.

La propera vegada, segur que es miraran el que els arribi per WhatsApp d’una altra manera.