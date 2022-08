Els noms darrere la pubilla i l’hereu de Manresa

Sara Cristóbal Martín | Nova pubilla de Manresa

«Espero que el pubillatge creixi molt»

La manresana de 19 anys Sara Cristóbal ha estat lligada gairebé tota la vida al món de l’esbart. «Hi soc des que tenia tres anys i sempre he gaudit molt d’aquesta part de la cultura del nostre país», explica. És la primera vegada que és pubilla, si bé quan tenia 14 anys va ser escollida com a primera dama del Casal Cultural de Dansaires Manresans.

Opina que a Manresa hi ha una cultura local amb molta riquesa, però que «no és prou coneguda». És per això que creu que caldria «aprofitar tots els recursos tecnològics que tenim a l’abast actualment per promocionar-la. Per exemple, seria interessant poder crear una aplicació per mòbil on s’anunciessin totes les ofertes culturals, perquè estiguin a l’abast de tothom».

El que més destaca ella d’aquesta cultura local és la Festa de la Llum perquè «és una festivitat única a tot Catalunya amb una llegenda molt bonica». Com que forma part de l’Associació Jueus de l’Aixada, viu aquesta festa, que defineix com «màgica», des de dins.

La nova pubilla començarà al setembre el segon curs del grau en Filologia Anglesa a la Universitat Autònoma de Barcelona. Pensa que la convocatòria d’enguany per ser pubilla era la ideal per ella. El motiu és que té la disponibilitat que es requereix per assistir a tots els actes en representació de la capital del Bages. «Les meves cosines van ser pubilles de Sant Fruitós de Bages i recordo que tenien una agenda molt ajustada, però sempre s’ho passaven d’allò més bé. Tinc moltes ganes de començar aquesta nova etapa de la meva vida».

Les expectatives del pubillatge

«Espero que aquest any estigui ple d’experiències enriquidores», diu Cristóbal, alhora que defensa la idea que, encara que ella s’hagi presentat a títol individual (en representació de l’Associació Jueus de l’Aixada), el pubillatge és sempre un projecte col·lectiu. «A part de fer-ho amb l’hereu, en Robert, és una experiència que compartiré amb moltíssima gent. A l’acte de proclamació ja hi van assistir unes cent persones relacionades amb el pubillatge; és com una gran família», assegura.

La recentment proclamada pubilla també espera poder aprendre molt de les cultures locals dels municipis on es facin actes, per traslladar tota la seva riquesa al cor de Catalunya. «D’aquí a un any, quan em toqui ser jurat per escollir el meu relleu i el de l’hereu, espero i desitjo que hi hagi moltes sol·licituds, és a dir, el contrari del que ha passat en aquesta convocatòria», amb només un candidat i tres candidates. Té l’esperança que el món del pubillatge manresà continuï creixent. «Quan va començar aquí, fa més de cinquanta anys, només hi havia la pubilla i dues dames i ha anat creixent fins a arribar al que tenim avui en dia». El seu objectiu és fer entendre al jovent que no és una tradició arcaica, ja que sempre ha comptat amb la presència de gent jove amb moltes idees modernes.

Robert Canet Torres | Nou hereu de Manresa

«Sense la cultura, la política no és res»

Robert Canet, manresà de 18 anys, fa un mes que és a Islàndia fent un voluntariat. Tot i això, va presentar-se a les proves per ser el representant de Manresa en els actes de pubillatge de Catalunya.

S’hi va presentar per lliure perquè, actualment, no té prou relació amb cap entitat cultural per representar-la. La pubilla sortint, Maria Paéz, va ser qui el va convèncer, explica. «La Maria i també el Guillem [l’hereu sortint] m’ho han posat molt fàcil per poder entrar al món del pubillatge, tot i estar tan lluny». El fet d’haver de fer les proves de forma telemàtica comenta que va ser «una mica desconcertant» per problemes de connexió, però, quant a les preguntes, li va anar bé perquè sempre està al dia del què passa a Manresa.

Aquest any, Canet començarà el grau en Enginyeria Química a la UPC. Troba que ser universitari a Manresa també li donarà l’oportunitat de promocionar la ciutat en aquest sentit.

Les aficions de l’hereu

Una de les grans passions de Robert Canet és la música. Des de ben petit assisteix al Conservatori i toca el clarinet i l’oboè. A més a més, va formar part del grup de grallers dels Tirallongues. També està interessat en la política, els temes socials i la cultura. «El jovent està molt implicat en la política, per exemple, en les manifestacions, però a les entitats culturals és molt més difícil que hi entrin. Hem de fer entendre a tota la societat que, sense la cultura, la política no és res», afirma el recentment proclamat hereu de Manresa.

Compaginar la música i els estudis durant tants anys l’ha ajudat a fer una bona gestió del seu temps lliure, per això no està amoïnat per «hipotecar» els caps de setmana amb els actes a què assistirà en representació de Manresa.

Tot i que, personalment, Canet no tenia relació amb el món del pubillatge abans, moltes persones del seu entorn més proper, sí. «Tothom que conec que ha estat immers en el pubillatge m’ha recomanat molt entrar-hi; crec que serà una gran experiència».

El futur del pubillatge

Sobre el futur d’aquesta tradició, espera que no pateixi cap davallada i que es puguin celebrar les trobades durant molts anys més. Aquest any, ell ha estat l’únic noi que s’ha presentat i opina que és una mostra que és una tradició que no està gaire arrelada entre el jovent. «El fet que jo m’hagi presentat per lliure està bé perquè demostra que el pubillatge no és una cosa caciquista i que tothom que hi tingui interès hi pot participar, encara que no formi part de cap entitat cultural de la ciutat», afirma.

«Recordo que fa just un any vaig ser en l’acte de presentació de la pubilla i l’hereu que ara han deixat de ser-ho. En el seu discurs parlaven de la manca de joves involucrats en les tradicions catalanes. El tema continua igual i, per tant, hem de fer alguna cosa per canviar-ho».