Manresa té cinc ingressats per covid, igual que nou mesos enrere

Cal remuntar-se nou mesos enrere, el passat novembre, per trobar que als hospitals de Manresa tan sols hi haguessin cinc persones ingressades a causa de la covid, igual que les que hi havia ahir. Tres a la Fundació Althaia i dues a l’Hospital de Sant Andreu. El coronavirus, però, continua causant defuncions. L’última setmana tres persones han mort per la infecció. Dues a Althaia i una a Sant Andreu.

Ahir hi havia les esmentades cinc persones ingressades, una de les quals a l’UCI de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Es confirma la tendència que la infecció ha baixat en picat. També pel que fa als casos que s’han d’hospitalitzar, que són els greus. La major part de casos són pacients que tenen altres malalties que amb la covid es descompensen.

La setmana passada, per exemple, hi havia 18 persones ingressades. Nou a Althaia i nou a Sant Andreu. I la primera setmana d’agost eren 35. La xifra d’hospitalitzats es va mantenir estable tot l’estiu fins que a primers d’agost hi va haver un acusat descens fins arribar als cinc d’ahir.

Evolució

Són les mateixes que hi havia la primera setmana de novembre. En aquest cas totes estaven ingressades a Althaia. A partir de llavors, però, hi va haver un pic d’hospitalitzacions. La corba no va fer res més que créixer fins arribar als 122 pacients ingressats a principis de gener. Va ser, novament, un hivern dur en tots els sentits ja que a part de l’augment dels ingressos també hi va haver un pic de defuncions. Entre els mesos de desembre de l’any passat i els de gener i febrer d’aquest any, hi van haver 92 morts per covid als centres hospitalaris de Manresa.

Un any enrere

Per trobar una xifra inferior als 5 pacients ingressats d’ahir cal retrocedir un any. L’última setmana de juny de l’any passat i la primera de juliol hi havia tres persones ingressades. Totes elles a Althaia. Cap a la unitat d’aïllament de Sant Andreu.

De fet és la tendència que hi ha hagut els dos anys de pandèmia. A l’estiu del 2020 els casos que van requerir ingrés, i també les defuncions, van baixar en picat. A l’hivern, sobretot a partir de primers de novembre, es van tornar a incrementar amb força fins que a partir de mitjans de maig van tornar a baixar d’una forma acusada. La diferència entre aquest estiu i el de l’any passat és que el 2020 hi van haver més casos que no pas ara. Per fer-se’n una idea, ara just fa un any hi havia 36 casos als hospitals de Manresa. El novembre del 2021 hi va tornar a haver un repunt que no es va començar a frenar fins a a principis del març d’aquest any. Si es repeteix aquesta mateixa tendència, a partir de l’octubre o el novembre s’incrementarien novament els casos de covid.

Tot i que la incidència del coronavirus hagi baixat en picat als hospitals, es compleix la desena setmana consecutiva amb defuncions a causa de la malaltia. L’últim cop que no es va comunicar cap mort va ser el passat 14 de juny. Des de llavors i fins ara hi ha hagut entre un i sis decessos cada setmana. El pitjor registre es va donar a finals de juliol, amb sis defuncions. Aquesta setmana hi ha hagut tres morts, dos a Althaia i un a Sant Andreu. Des de l’inici de la pandèmia hi ha hagut 634 morts als hospitals de Manresa.