El pavelló Vell Congost de Manresa va tenir una vida activa de 24 anys, fins que va quedar obsolet. El Nou Congost l’ha tingut de 30 anys. L’Ajuntament de Manresa ha anunciat aquest dimecres al migdia l’inici del procés de contractació de l’equip d’arquitectes que ha d'ampliar aquest equipament per situar-lo en el «top tres» dels pavellons de bàsquet de Catalunya, després del Palau Sant Jordi de Barcelona (17.000 localitats) i de l’Olímpic de Badalona (12.500), tal com ha destacat l’alcalde Marc Aloy, i amb permís del Barris Nord de Lleida, que ja en té 6.000 gràcies a una ampliació provisional amb grades supletòries.

La presentació s’ha fet al Nou Congost mentre a la pista hi entrenava el Baxi Manresa i amb una nombrosa presència de representants del club, com el president del Bàsquet Manresa, Jordi Serracanta. També del món del bàsquet de la ciutat, com els responsables del Club Bàsquet Manresa 2015 i del Club Bàsquet Femení, i també del món de la cultura, atès que l’objectiu de l’ampliació del Nou Congost és que pugui entrar en circuits de programació cultural on ara no pot accedir per manca d’aforament.

Aloy ha recalcat que el pavelló del Congost ha donat un «resultat extraordinari», però que «els temps canvien» i han fet necessaris «afrontar-ne la transformació» per posar al dia temes com l’accessibilitat, la climatització i la refrigeració, i per adequar-lo a la normativa de les lligues professionals de bàsquet ACB i FIBA. En el tema concret de la refrigeració, ha posat de relleu el fet que els mesos d’estiu veure un partit al Nou Congost té garantit patir una bona calorada, com han pogut experimentar els presents que han assistit a la roda de premsa quan han sortit de la sala on s'ha fet, que tenia aire condicionat.

L'alcalde ha anunciat que «en poques hores» sortirà a exposició pública el concurs públic per triar l’equip que farà l’ampliació, després que ahir al migdia la Junta del Govern Local va aprovar l’expedient de contractació de l'esmentat concurs. Una obra «superimportantíssima», ha dit, no només pel bàsquet manresà sinó també per les entitats que programen cultura a Manresa, com Manresana d’Equipaments Escènics, El Galliner i la Casa de la Música de Manresa, també representades a la roda de premsa.

Aloy ha dit que el pavelló actual ocupa el setè o vuitè lloc en el rànquing català i que, amb les 2.000 localitats que es guanyaran, que suposen un 50% més (tenint en compte que ara n’hi ha 500 que no són reals), escalarà posicions. Ha esmentat, també, que les obres permetran guanyar un gimnàs homologable de primera divisió i espais administratius on es podran acollir altres entitats esportives del Congost perquè hi tinguin un «raconet».

Ha insistit que tenir un pavelló cobert amb 6.000 localitats «no ho poden dir ciutats com Terrassa i Sabadell», cosa que sí podrà fer Manresa. Al seu entendre, l’ampliació respon al fet que Manresa ha demostrat amb escreix que és una ciutat de bàsquet, com en el seu dia va fer amb el teatre, la qual cosa va possibilitar la recuperació del Kursaal. Es vol fer, ha dit, «un equipament de referència» que faci guanyar centralitat a la capital del Bages.

La cronologia

El concurs d’arquitectura està plantejat en dues voltes. En la primera, tots els equips d'arquitectes que s’hi vulguin presentar hauran d’aportar un currículum amb fins a quatre projectes de gran format que hagin desenvolupat. D’entre tots, es triaran cinc equips, que tindran un mes i mig per presentar el seu projecte per al pavelló manresà en base a les directrius que se'ls donaran. El millor tindrà una retribució de 145.200 euros i els quatre restants rebran una compensació de 14.520 a repartir. La redacció del projecte, amb una durada de sis mesos, té un pressupost de 340.010 euros i la direcció d’obra, de 145.200.

La intenció és que el projecte estigui redactat i «aprovat» l’estiu de l’any vinent, ha precisat. Ha esmentat que en el plec de clàusules es «premia que l’afectació sigui la mínima»; és a dir, que les obres entorpeixin l’activitat de la temporada el mínim possible.

Ha destacat alhora que «volem que sigui un camí el mes curt possible». Aconseguir-ho passa per aplegar els milions necessaris per fer l’ampliació, que ha situat entre els 6 milions (xifra que va avançar l'abril passat) i 8. Ha anunciat que «estem parlant amb totes les administracions», des de l’Estat passant per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, sense oblidar l’aportació que també hi pugui fer l’Ajuntament directament.

«No serà ràpid ni fàcil»

Valentí Junyent, primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, s’ha mostrat «il·lusionat» pel projecte, si bé ha advertit que «no serà ràpid ni fàcil». Com Aloy, ha destacat que respon al fet que Manresa és una ciutat de bàsquet que necessita un pavelló a l’alçada del moment en què es troba l’equip. Ha insistit en el tema de l’accessibilitat i en el fet que ara hi ha activitats que no poden venir a Manresa pel fet de no tenir un equipament amb el suficient aforament.

Per part seva, Antoni Massegú, regidor d'Esports, ha insistit que el Nou Congost «no ha estat mai parat». Ha expressat confiança en què les administracions que en el seu dia van col·laborar per fer possible l'actual equipament tornin a fer-ho ara i ha posat l'accent en que ha d'esdevenir un equipament referent a nivell de Manresa, de comarca, de la Catalunya Central i de país.

La regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, ha posat l’accent en el fet que, pensant en el món de la cultura, ara és el moment de fixar les necessitats de la intervenció per fer que el nou Nou Congost sigui realment polivalent.

Els requisits com a equipament esportiu

Els projectes hauran d’incloure la millora de la segmentació de les zones de graderia per tal de diversificar la tipologia de localitats (ja sigui creant zones per a localitats a preus econòmics, com zones reservades o localitats preferents); la millora o substitució de l’automatisme de recollida i desplegament de la grada situada a planta baixa; l’adequació del nombre de localitats per fila i l’amplada de les escales a la normativa vigent; la renovació del parquet de la pista; la instal·lació de cortines separadores de pistes transversals; la substitució dels marcadors electrònics (actualment obsolets), i l’ampliació de la pista de joc i del seu espai perimetral: la pista haurà de fer 16 x 28 metres (actualment en fa 15 x 28) i hi haurà d’haver dos metres per a la publicitat i les càmeres de televisió, i dos metres de seguretat perimetral pel jugador, fora dels límits de la pista de joc. També hauran de preveure la millora del sistema d’il·luminació amb la incorporació de la tecnologia LED, la millora del sistema de climatització i l’adaptació de l’equipament a les persones amb mobilitat reduïda, amb un ascensor per anar de la planta 0 a la 1, l’habilitació de zones i l’adequació dels circuits.

Els requisits com a equipament d’ús sociocultural

Pel que fa a l’ús sociocultural del pavelló, les actuacions hauran de permetre desenvolupar activitats diverses (concerts, assemblees o festivals infantils, entre altres) amb un aforament de 6.000 persones (aproximadament 3.000 a la pista de planta baixa i 3.000 a les graderies de les plantes superiors). Així, caldrà que els projectes que es presentin recullin necessitats com ara la possibilitat que algun tram de graderia sigui retràctil per poder-hi ubicar un escenari per a espectacles multitudinaris; la creació de noves sortides d’emergència i de circuits d’evacuació; la col·locació de portes antipànic i tallafocs; la millora dels sistemes de renovació de l’aire i de seguretat en cas d’incendi; l’habilitació d’una zona de càrrega i descàrrega de fàcil accés des del carrer fins a la pista central (planta baixa), o la construcció de nous magatzems per a elements, materials voluminosos i vehicles auxiliars.