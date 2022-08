Després de dos anys de restriccions, la Festa Major de Manresa torna a la normalitat. Aquest dimecres és el torn de la música, la imatgeria i els tirallongues. Tot i això, a la programació també hi ha espai per al menjar. Vols saber quines són les activitats que no et pots perdre aquest dimecres? Aquí et deixem una guia de tots els actes per hora tant de la Festa Major com de la Festa Major Alternativa de Manresa.

Festa Major de Manresa 19.30 h » Plaça Sant Dòmenec Zumba FM 2022 A partir de les 20 h » Centre Històric de Manresa Tap'Antic - No et perdis les tapes del centre històric de la ciutat 20.30 h » Sortida Pati Casa Caritat Arriben els gegants! - Recorregut: Pati de Casa Caritat, plaça Cots, carrer Hospital, carrer Sant Andreu, carrer Sobrerroca i plaça Major. Cercavila nocturna del conjunt geganter acompanyats dels grallers amb el "Toc d'Inici". 21 h » Plaça Major Assaig a la plaça - assaig obert de les figures del conjunt geganter Festa Major de Manresa 2022: consulta aquí el resum de tots els actes Festa Major Alternativa Parc de la Seu 18:30h – Batalla de Colles Terrasseta 18:00h – “Tot apunt?” (Pallasses) i concert Maritere 19:30h – Taller de castells infantil de Tirallongues 21:00h – Sopar de Colles 22:00h – Karaoke Festa Major Alternativa 2022: Consulta tots els actes