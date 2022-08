La torre de Santa Caterina de Manresa torna a lluir amb la senyera que la corona i que li dona personalitat i la fa encara més visible des de molts punts del vessant sud de la ciutat. El pal on va la senyera es va trencar en una de les tempestes que hi va haver el darrer divendres de juliol i el primer d'agost, la qual cosa va fer desaparèixer de la vista dels manresans i manresanes la tradicional imatge de la petita construcció bèl·lica amb la senyera onejant.

L'Ajuntament ha informat avui a aquest diari que s'ha fet la reposició del pal i que la bandera ja hi torna a ser, tal com va informar la setmana passada, en què va anunciar que la intenció era restituir-lo abans del cap de setmana fort de festa major, que és el vinent, i del festival Microscopies, que tindrà lloc a l'espai on hi ha la torre.

La torre de Santa Caterina, que porta el nom del turó on se situa, és una construcció que es va aixecar durant la primera guerra Carlina, el 1836. Gràcies a la seva situació geogràfica, és una de les principals referències visuals de la ciutat de Manresa. Forma part de la xarxa de punts d’interès de l’Anella Verda de la ciutat i diversos dels seus recorreguts senyalitzats hi passen. També és la porta d’entrada a la ciutat del Camí Ignasià, per on Ignasi va arribar a Manresa procedent de Loiola, ara fa 500 anys.

El juny passat, l'Ajuntament va explicar que l’entorn de la torre es convertirà en un mirador del territori que servirà per contemplar i entendre la ciutat i, alhora, serà un memorial per homenatjar l’arquitecte i urbanista manresà Quico Mestres. La voluntat és inaugurar-lo el 2023.