La Setmana de Jocs al Carrer celebra 20 anys amb activitats lúdiques i actes complementaris

Fidel a la seva cita, la Setmana de Jocs al Carrer del Centre d’Animació i Esplai (CAE) tornarà a partir de dimarts vinent, després de festa major, per omplir les places del Centre Històric de Manresa d’activitats lúdiques per jugar-hi una estona. Petits i grans. Enguany amb novetats. D’entrada compleix 20 anys, i ho celebra amb una exposició commemorativa a la sala Plana de l’Om on es fa un repàs de tot aquest temps. També ha programat activitats complementàries, incorpora noves tecnologies al costat dels jocs tradicionals, i s’afegeix al projecte Manresa 2022 portant jocs de fa 500 anys a la plaça de Sant Ignasi Malalt. Ni la pandèmia no ha pogut amb la Setmana de Jocs al Carrer.

Enguany ha quedat condicionada per l’avançament de l’inici del curs escolar, que ha obligat a avançar-la una setmana. Començarà dimarts vinent a la tarda amb una activitat única a la plaça de Sant Domènec a càrrec de la companyia Festa i Fusta. El mateix dimarts també començaram les Nits de Joc a la plaça Major. De 10 del vespre a 2/4 d’1 de la nit.

Dimecres ja arrancarà a tota marxa a la plaça Sant Domènec, on hi haurà jocs de taula; a la plaça Major, amb jocs infantils d’1 a 5 anys; a la Plana de l’Om, amb jocs de taula clàssics; a la de Puigmercadal, amb simbòlics; a la plaça Europa, amb malabars i jocs per aire; a la placeta de la Mel, que tindrà jocs de llançament; i a la plaça Sant Ignasi Malalt, on hi haurà un recull de jocs populars i tradicionals. Les activitats començaran a 2/4 de 6 de la tarda i fins a 2/4 de 9 del vespre.

Exposició a la Plana de l'Om

La Setmana de Jocs al Carrer s’ha presentat aquest dimecres a la Plana de l’Om, on fins a l’11de setembre es podrà veure l’exposició «20 anys jugant al carrer!». L’auditori de la Plana de l’Om també acollirà el primer dels actes complementaris programats per l’organització. Un joc de paraules amb l’escriptor Màrius Serra. Serà dimecres vinent a 2/4 de 8. S’ha programat una activitat per dia a les diferents places del Centre Històric.

Ampans torna a col·laborar amb la Setmana de Jocs al Carrer aportant dinamitzadors. Enguany també hi haurà joves nouvinguts que animaran petits i grans a jugar. I per fer una mirada «endavant» la tradicional gimcana entre places serà quest any en format virtual. Una escape room de Gaudire que s’ha imaginat que l’aigua de la Séquia està enverinada. Tothom qui vulgui podrà buscar antídots amb el mòbil.

Segons el responsable del CAE, Nasi Muncunill, la Setmana de Jocs al Carrer és una activitat «singular» per la seva llarga trajectòria -només superada per Tona- que ha estat imitada a diversos llocs com Terrassa i a on no tan sols es dona valor al fet de jugar, sinó educar amb una mirada inclusiva, cohesionadora socialment o de treball en xarxa.

El regidor del Centre Històric, Josep Maria Fius, ha destacat els valors educatius del joc.

A la presentació de la Setmana de Jocs al Carrer també hi han participat Salvador Salla, d’Ampans; Martí Ferrer, de Gaudire i Javi Soler de La Crica.