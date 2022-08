Els usuaris de Renfe poden sol·licitar a partir d'aquest dimecres, 24 d'agost, els abonaments per viatjar en transport públic gratis de l'1 de setembre al 31 de desembre del 2022. Aquesta nova oferta aprovada pel Govern central forma part del decret anticrisi per combatre les conseqüències de la guerra a Ucraïna i els alts preus de l’energia, sobretot del gasoil i la gasolina. Per resoldre dubtes sobre el seu funcionament, formes d'adquirir-la o serveis que afecta, hem preparat aquesta guia amb preguntes habituals i respostes donades a Regió7 per la pròpia companyia.

Per quins serveis és vàlid el nou abonament?

Els usuaris habituals de Rodalies i Mitjana Distància Convencional podran adquirir el nou abonament gratuït a partir del 24 d’agost, amb el qual podran viatjar en aquests trens des de l’1 de setembre i fins a finals d’any. Els viatgers de Manresa, Sant Vicenç de Castellet i Castellbell i el Vilar podran fer servir l'abonament de Rodalies per anar i tornar de Barcelona gratis. Si volen anar fins a Lleida hauran d'adquirir un abonament regional. Els de Puigcerdà també necessitaran un títol regional.

Quines són els requisits?

Poden sol·licitar l'abonament per viatjar en transport públic gratis persones majors de 14 anys. Per fer-ho cal estar registrat a l'app o la pàgina web de Renfe.

He de pagar alguna cosa?

Sí. Per a la compra de l’abonament, serà necessari dipositar una fiança. En el cas dels Rodalies, la fiança a pagar a l’hora d’adquirir l’abonament serà de 10 euros, preferiblement a través de targeta bancària, perquè el reemborsament es faci automàticament a aquesta targeta, sempre que l’usuari hagi realitzat un mínim de 16 viatges.

I què passa si no he realitzat els 16 viatges?

En cas de no complir el nombre mínim de viatges estipulat, la fiança es considerarà una indemnització i no serà retornada a l’usuari.

On puc sol·licitar l'abonament?

Pots fer-ho des de l'app o la pàgina web de Renfe, a través de les a les màquines d'autovenda o a les taquilles de les estacions. En qualsevol cas sempre cal haver-se registrat abans a l'app o la web.

Podem fer sevir el bitllet més d'una persona?

No. Els abonaments gratuïts o bonificats són personals i intransferibles, motiu pel qual, segons ha apuntat Renfe, en els bitllets hi constarà el DNI o el telèfon mòbil de l'usuari.

Un menor pot adquirir aquest abonament?

El bitllet per viatjar en transport públic gratis és pot sol·licitar a partir dels 14 anys. En aquest cas, han de ser el pare, mare o tutor legal el que l'ha d'adquirir en el nom del menor.

Fins on puc anar?

Si viatges des de Manresa, Sant Vicenç de Castellet o Castellbell i el Vilar hauràs d'adquirir l'abonament de rodalies amb una fiança de 10 euros. Amb aquest bitllet podràs desplaçar-te per tot l'àmbit de la regió de Barcelona. Per tant, pot anar fins Barcelona, Terrassa o Sant Vicenç de Calders, entre totes les altres opcions.

I què passa si vull anar fins a Lleida?

En aquest cas la línia R12, que connecta Manresa amb Lleida, necessita un abonament diferent, el de Mitja Distància Convencional. Per aquest bitllet, que et permet fer canvis entre regions, s'ha de dipositar una fiança de 20 euros que també serà retornada si fas més de 16 viatges. Com a peculiaritat en aquest tipus d'abonament se seleccionaran les estacions d’origen i destí on es viatjarà durant aquests quatre mesos per poder formalitzar el viatge. Si per exemple, viatges de Calaf a Manresa habitualment has de seleccionar aquestes dues estacions.

Des de Puigcerdà també es farà servir el bitllet de mitjà distància?

Sí. Puigcerdà, com Lleida, forma part del traçat de Mitja Distància Convencional i s'aplicaran les mateixes mesures. 20 euros de fiança, retornable si fas més de 16 viatges i amb selecció d'estació d'origen i destí.

Hi ha algun descompte per famílies nombroses?

A l’import de la fiança podrà aplicar-se descompte de família nombrosa en cas de complir aquesta condició. Renfe encara no ha especificat el percentatge que s'aplicarà.

Què passa si a l'estació a la que accedeixo no té una màquina de validació de títols?

Estacions com la de Castellbell i el Vilar no disposen de màquina de validació. Des de Renfe avisen que és important validar el títol amb un interventor o en la seva absència fer-ho a la estació de destí. Això serà necessari perquè sinó els 16 viatges no es comptaran i per tant, no es retornarà la fiança.

Què passa amb els títols de viatges integrats?

Els títols de viatges integrats amb altres mitjans de transport públic com Autobús, Ferrocarrils o Metro seran igualment vàlids. Segons Renfe, "va a càrrec de l'usuari com s'ho gestioni". La gratuïtat del servei només serà per trens de Rodalies Renfe i Mitja Distància.

Tinc descompte per a l'AVE de Barcelona a Zaragoza o Madrid?

No. El descompte només s'aplica a llarga distància en viatges de menys de 100 minuts i on no existeixi competència. Aquest no és el cas d'aquest trajecte. En canvi sí que es poden obtenir descomptes per Madrid-Palència, Madrid-Zamora, Lleó-Valladolid, Lleó-Palència, Burgos-Madrid, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palència-Valladolid, Osca-Saragossa, Lleó-Segòvia, Segòvia-Zamora, Palència-Segòvia, Medina del Campo-Zamora.