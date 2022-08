Si no saps que fer aquest dijous, Manresa acull una àmplia varietat d'activitats. La ciutat està immersa en una Festa Major que ha tornat a la normalitat i que ofereix més de 120 actes entre el 20 i el 29 d'agost. Aquí et deixem una guia de tots els actes per hora tant de la Festa Major de Manresa com de la Festa Major Alternativa de Manresa.

Festa Major de Manresa 16.30 A 19 h » Avda. Bertrand I Serra Obrim la Fàbrica Nova! Visites a la Manresa desconeguda 18 A 20 h » Diverses localitzacions Vine a conèixer les Entitats Locals Miragegants! Plaça Europa Taller de sardanes Passeig De Pere III (davant Centre Cultural El Casino) Vols Ser Armat? Plaça Fius i Palà Taller de castells Plaça Major 19 h » Cripta De La Col·legiata Basílica De Santa Maria De La Seu Tríduum de Pregària 19.30 h » Plaça Porxada Cia Sabanni presenta “Amb P de pallasso” 19.30 h » Espai 7 del Centre Cultural El Casino Inauguració i veredicte del “92è Concurs Exposició D’artistes Manresans” Des de les 20 h » Jardí Casino Coco Town Remember 20 h » Sala exposicions del Centre Cultural El Casino Inauguració de l'Exposició: Josep Masriera. Camins i boscatges 20.30 h » Plaça Sant Domènec 25a edició vine a ballar 21.30 h » Plaça Major Ballar amb el Cor 22 h » Plaça Porxada Cinema a la fresca 22 h » Passeig Pere III – Davant Del Centre Cultural El Casino Sardanes al Cor De Catalunya 22 h » Plana De L’om Rubbersoul-The Beatles Tribut 22 h » Plaça De Crist Rei Nino Galissa Festa Major de Manresa 2022: consulta aquí el resum de tots els actes Festa Major Alternativa Terrasseta 19:00h – Cercavila: de la Terrasseta a la Plaça Puigmercadal Plaça Puigmercadal 21:00h – Sopar Popular 22:00h – Concert de Run Out The Closet (Indie) 23:30h – Concert de Milenrama (Punk) 01:00h – Concert de Lisasinson (Punki-pop) Festa Major Alternativa 2022: Consulta tots els actes