Carles Sans portava el novembre al Teatre Borràs Per fi sol!, el seu primer espectacle en solitari després de l’adeu de Tricicle. «Després de tants anys, rebento a parlar», bromejava l’actor sobre aquest monòleg en la presentació d’un muntatge que es podrà veure al Teatre Kursaal de Manresa, diumenge, 28 d’agost, i en doble funció (a les 18 i a les 21 h) A Per fi sol! Sans explica els secrets (no «morbosos») de la seva excompanyia. Ho fa, és clar, amb el permís de Joan Gracia i Paco Mir, que han entès perfectament la ironia del nom de l’espectacle. Per si de cas, Sans ho reitera: «Des de l’escenari deixo molt clar que trobo a faltar els col·legues, que sense ells no estaria fent aquest monòleg i que me’ls estimo moltíssim».

Després de tenir clar que plegaven dels escenaris, «vaig voler afrontar un projecte sol, però sabia que el que no havia de fer el que ja havia fet amb Tricicle, que és irrepetible i inimitable». I així és com va començar a construir un monòleg on després de tota una carrera de teatre gestual el gran protagonista és la paraula. No obstant això, no és un monòleg còmic a l’ús perquè l’actor no es veia com un monologuista de micròfon i acudits. «Tot i ser-ho (un monòleg), surten personatges, utilitzo la gestualitat de Tricicle, doto els personatges de moviment, hi ha vídeo, etc.»

Sans diu que no s’ha penedit mai de dedicar 40 anys al teatre de gest, i que en canvi sí que es penediria de no fer ara el pas al teatre de paraula. «Sempre m’havia quedat aquesta espineta de parlar (a l’escenari)», diu tot rememorant que en els seus anys a l’Institut del Teatre ell estudiava interpretació mentre els seus dos col·legues de Tricicle ja s’encaraven cap al mim. «Jo anava d’actor més convencional, i no se’m donava malament, em sembla, tot i que era molt jove...».

El muntatge connecta amb el públic de Tricicle, tant per la gestualitat i l’humor d’un dels seus artífex com pel contingut del text. «A la gent el que més ens interessa són les anècdotes, perquè en elles hi ha la llavor d’allò divertit», argumenta. L’espectacle el dirigeix José Corbacho, company de professió i amic de Carles Sans.