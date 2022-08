Castell de focs amb tota la seva esplendor. La Festa Major de Manresa recupera el piromusical al parc de l’Agulla. S’han acabat els dos anys seguits de veure’l des del balcó o la finestra de casa, la proposta que hi va haver les dues darreres edicions causa de l’emergència sanitària. Se celebrarà diumenge a les 10 del vespre

La pirotècnia Peñarroja, una vella coneguda a la ciutat, serà l’encarregada de dur a terme un castell de focs que es preveu que duri uns 15 minuts, segons el seu responsable Pepe Nebot. Es tirarà des de 9 punts diferents repartits per l’Agulla. Nebot promet ritme, molt ritme, amb «efectes a mitja alçada, les tradicionals palmeres i també troncs, «que agraden molt a Manresa», assegura.

Fa més de 30 anys que Peñarroja treballa a Manresa. Unes vegades pel castell de focs, però també per la fira Mediterrània o bé el correfoc, recorda Nebot. De la població de la Vall d’Uixó, a Castelló, l’empresa es va fundar el 1895 i està especialitzada en el disseny i execució de tot tipus d’espectacles pirotècnics.

Nebot assegura que després de les restriccions a causa de l’emergència sanitària, aquest any «s’ha notat que es torna a la normalitat. La gent té ganes de festa». Al País Valencià, però, hi ha hagut espectacles pirotècnics que s’han hagut d’anul·lar perquè a causa dels incendis no hi havia bombers disponibles per fer guàrdia a l’entorn. A Catalunya es va donar el mateix cas quan es va decretar la fase d’alarma Alfa 3 per risc extrem de foc forestal.

Un muntatge de dos dies

A Manresa, cinc persones s’estaran dos dies a la ciutat per preparar tot el muntatge i fer esclatar l’espectacle de foc, llums, colors i música. Mentrestant, durant tota la tarda de diumenge hi haurà activitats a l’Agulla pensades, sobretot, per un públic familiar.

A partir de les 6 i fins a les 9 del vespre hi haurà una trentena d’espais de jocs de fusta, activitats educatives sobre economia circular, una construcció per jugar amb aigua o un taller per fer imants. A 2/4 de 8 hi actuaran The Penguins-Reggae per Xics.