Castell de focs amb tota la seva esplendor. La Festa Major de Manresa recupera el piromusical al parc de l’Agulla. S’han acabat els dos anys seguits de veure’l des del balcó o la finestra de casa, la proposta que hi va haver les dues darreres edicions causa de l’emergència sanitària. Se celebrarà avui diumenge a les 10 del vespre i això comporta una sèrie de restriccions al trànsit que t'expliquem a continuació:

Es prohibirà l’estacionament de vehicles a les zones properes al Parc de l’Agulla i es tallarà el trànsit de vehicles a partir de les 17 h (i fins a les 23:30 h aprox.) en diversos punts de l'entorn al Parc de l’Agulla:

Es tallarà la sortida de la carretera C-55 “Manresa Nord – Agulla” en ambdós sentits de la via.

Es tallarà la circulació de vehicles de la Ctra. de Santpedor BV-4501 entre Ca la Rodona – c. Sta. Joaquima i la rotonda d’enllaç amb la C-25 (rotonda del Tenis Manresa).

La mobilitat del vial de connexió entre el carrer de La Pau –Santa Joaquima i el Parc de l’Agulla, s’establirà de la forma següent: Ambdós carrils de circulació seran de sentit únic en direcció al Parc de l’Agulla. El carril de la dreta exclusiu per a vehicles, els quals en arribar a la rotonda es desviaran obligatòriament a la dreta, per tal d’incidir a la C-55 sentit Barcelona. El carril de l’esquerra es reservarà per a vianants restant per a ells tota la calçada un cop sobrepassada la rotonda i fins a arribar al Parc de l’Agulla.

El servei de bus fins a l’Agulla acaba a les 18h. A partir d’aquesta hora es reforça amb més busos la parada que queda més a prop, a 400m, i que a partir de les 10 h serà gratuïta. Són les línies 6 i 7.

Consells generals

La Policia Local de Manresa ha elaborat un seguit de consells generals comuns per esdeveniments com el d'aquesta nit:

Seguretat

1. Si veniu de fora i no coneixeu Manresa, recordeu on estacioneu el vehicle. Si feu una foto de la zona on heu aparcat i us desorienteu, qualsevol manresà us podrà ajudar a trobar-lo.

2. No deixeu visibles dins del cotxe bosses, ni efectes de valor.

3. Davant una aglomeració, vigileu les vostres pertinences per evitar pèrdues i/o sostraccions.

4. Alerta amb els mòbils. Si pareu a prendre alguna cosa a una terrassa, no els deixeu al damunt de la taula. Aquest consell també serveix per qualsevol objecte de valor (ulleres de sol, càmeres de fotos...).

5. Tingueu cura dels més petits, especialment en llocs de grans concentracions de persones. Podeu donar-los una targeta amb el vostre número de mòbil anotat perquè la duguin a la butxaca.

Trànsit

1. Si va a peu pels carrers exclosos al trànsit, tingueu cura de la possible circulació d’algun cotxe que surti d’un pàrquing, o dels vehicles d’emergències. Alerta amb la canalla.

2. Circuleu amb el vehicle amb precaució pels llocs on hi hagi concentracions de persones molt a prop, especialment a les zones properes a les atraccions on hi ha molta canalla. Poden irrompre de cop a la calçada.

3. Respecteu els llocs d’estacionament reservat pels vehicles d’emergències.

4. Respecteu les reserves per a persones amb mobilitat reduïda i les zones Bus.

5. Els veïns de les zones tancades al trànsit, cal que preveieu la sortida del vostre pàrquing abans del tancament a la circulació.

6. Seguiu sempre les indicacions dels agents encarregats del trànsit.

El piromusical

La pirotècnia Peñarroja, una vella coneguda a la ciutat, serà l’encarregada de dur a terme un castell de focs que es preveu que duri uns 15 minuts, segons el seu responsable Pepe Nebot. Es tirarà des de 9 punts diferents repartits per l’Agulla. Nebot promet ritme, molt ritme, amb «efectes a mitjana alçada, les tradicionals palmeres i també troncs, «que agraden molt a Manresa», assegura.

Fa més de 30 anys que Peñarroja treballa a Manresa. Unes vegades pel castell de focs, però també per la fira Mediterrània o bé el correfoc, recorda Nebot. De la població de la Vall d’Uixó, a Castelló, l’empresa es va fundar el 1895 i està especialitzada en el disseny i execució de tota mena d’espectacles pirotècnics.

Nebot assegura que després de les restriccions a causa de l’emergència sanitària, aquest any «s’ha notat que es torna a la normalitat. La gent té ganes de festa». Al País Valencià, però, hi ha hagut espectacles pirotècnics que s’han hagut d’anul·lar perquè a causa dels incendis no hi havia bombers disponibles per fer guàrdia a l’entorn. A Catalunya es va donar el mateix cas quan es va decretar la fase d’alarma Alfa 3 per risc extrem de foc forestal.

Un muntatge de dos dies

A Manresa, cinc persones s’estaran dos dies a la ciutat per preparar tot el muntatge i fer esclatar l’espectacle de foc, llums, colors i música. Mentrestant, durant tota la tarda hi haurà activitats a l’Agulla pensades, sobretot, per un públic familiar.

A partir de les 6 i fins a les 9 del vespre hi haurà una trentena d’espais de jocs de fusta, activitats educatives sobre economia circular, una construcció per jugar amb aigua o un taller per fer imants. A 2/4 de 8 hi actuaran The Penguins-Reggae per Xics.