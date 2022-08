La sonoritat festiva s’apropiarà de la plaça Sant Domènec aquest cap de setmana amb els concerts del grup valencià La Fúmiga (demà, 23 h) i el grup de versions The Txandals (dissabte,23 h).

El grup de la Ribera Alta portarà a Manresa la gira de presentació del seu últim disc, Fotosíntesi (Halley Records, 2021), un esclat d’energia festiva intergeneracional que aconsegueixen explorant la tradició bandística valenciana de vent i percussió combinada amb unes lletres que desprenen optimisme. Després de publicar el seu primer àlbum Espremedors (Halley Supernova, 2019) d’on van sortir temes tan reconeguts com Mediterrània, i que els va valdre els premis Carles Santos (2020) i Premi Ovidi (2020), van publicar l’EP Pròxima Parada (Halley Supernova, 2020), just abans de Fotosíntesi. En aquest treball, el grup presenta la cara més madura de la banda sense oblidar les melodies festives i la potencia de la seva secció de vent. Un ritme indie-pop festiu, ple de fusió mediterrània que els ha situat en la primera línia dels directes.

I dissabte, The Txandals, un grup de 10 músics dalt de l’escenari tocant els millors hits dels 80, 90 i actuals. La banda proposa un acurat xou amb una descarada posada en escena: pel vestuari, per les coreografies i pel seu so, potent per gaudir d’una nit de festa en homenatge als clàssics de fa quatre dècades. La nit la tancarà el Dj oficial del Tour 40 Principals, Adrià Ortega.

La veterana banda barcelonina Hotel Cochambre portarà diumenge (23.30 h), a l’escenari de la Plaça Major, el seu incombustible repertori de versions. El millor?. L’humor, la ironia, la teatralitat de la posada en escena i la potència musical d’un grup bregat a la carretera.

La banda, amb més de 20 anys d’experiència sobre els escenaris, està liderat pel cantant Benito Inglada, que va tornar aquest estiu als escenaris després d’haver superat un càncer amb un concert a la Sala Luz de Gas que va exhaurir les entrades en tres dies. Acompanyaran a Inglada Vila a la guitarra, Josito Guerrero al baix, Dany Navarro a la bateria i Diego Marín als teclats.

L’actuació a Manresa serà part de la seva gira estival que els haurà portat a més de trenta escenaris d’arreu dels Països Catalans. La gira va començar el 8 de juliol a la Festa Major de Viladecavalls i que fins al setembre hauran passat per municipis com Canovelles, Blanes, Castelló de Farfanya, Gironella (dissabte passat), Sitges, Manresa, Sabadell, Vallirana i Esplugues de Llobregat.

El repertori trasportarà el públic a unes dècades enrrere: No faltaran temes de Bon Jovi, Madonna, Backstreet Boys, Spice Girls, de la recent traspassada Rafaella Carrà. Però, també, Mantra o Bruno Mars. De Metallica a El Fary... i amb Hotel Cochambre, Dj Cochambre a l’escenari.

nINO gALISSAI LA MÚSICA AFRICANA, A cRIST rEI

El polifacètic cantautor de Guinea Bissau Bubacar Galissa Kouyaté, conegut musicalment com a Nino Galissa, portarà la música en llengua mandinga i interpretada amb kora a la plaça de Crist Rei, avui, a les 22 h.

I divendres (22.30 h), també a Crist Rei, els amics de la salsa i el cubasón proposaran una vetllada per a ballar aquests dos estils musicals.