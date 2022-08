Els anys 2017 i 2018, la colla castellera Tirallongues de Manresa va viure la millor etapa de la seva història. L’agost del 2017 van descarregar per primer vegada un 4 de 8 i el maig del 2018 van poder celebrar que eren una colla de 8.

Va arribar la pandèmia, però, i va tallar d’arrel l’embranzida que havien agafat. Les enxanetes s’han fet grans durant el parèntesi d’activitat -les que hi ara hi van entrar per Setmana Santa- i la colla s’ha fet petita, amb una vuitantena d’integrants en comparació amb els entre 100 i 200 que havia arribat a aglutinar.

L’actuació de la festa major, després d’una temporada en què els manresans ha anat agafant velocitat de creuer, vol ser l’inici de la recuperació, explica Gisela Racero, membre de l’equip tècnic, que fa una crida a aconseguir més canalla per coronar els castells.

Aquest diumenge, a les 12 del migdia, a la Plana de l’Om, els castellers, acompanyats per les colles de Terrassa i de Figueres, oferiran, entre d’altres, un 3 de 7 amb agulla i un 4 de 7 amb agulla, «amb la mirada posada en el 2 de 7».

L’actuació de l’edició del 2019 a la festa major va ser molt ambiciosa, demostrant el bon estat de forma de la colla, que va oferir tres pilars de 4; un 4 de 8, el tercer de la temporada; un 2 de 7 i un 5 de 7. Van acabar amb tres pilars de 5 i la prova d’un 2 de 8 amb folre. La diada del 2020 es va anul·lar i, l’any passat, a causa de la covid, es va fer un acte marcat per les restriccions amb actuacions per grups de no més de 25 persones.

El cap de colla és Gabriel Giralt i el president, David Traus.

Al marge de l’actuació de diumenge, dilluns passat, els de la camisa blava van oferir un assaig a la fresca; avui fan un taller a la plaça Major i ahir en van oferir un a la Terrasseta de l’Alternativa.