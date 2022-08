El polígon Els Trullols se suma, enguany, als més de 30 espais de Manresa que acolliran activitats per festa major. S’estrenarà aquest divendres com a escenari de circ amb la proposta Potser no hi ha final, del Circ Pistolet.

Aquest eclèctic espectacle inclou tot tipus d’acrobàcies a ritme de rock, amb una visió renovada i plena de picardia del circ tradicional. Als seus «clowns sense maquillatge», Enric Petit i Tomàs Cardús, s’hi incorporaran Marc Hidalgo com a nou acròbata i la música en directe de Sergi Estrella. L’actuació es podrà veure demà, a les 19.30, al carrer Agustí Coll dels Trullols.

El circ de carrer tornarà a ser un reclam important aquesta festa major. Dissabte, serà el Circo Los que ens portarà el seu últim espectacle, Kasumay. El títol, que en senegalès significa «hola, com anem?», serveix de punt de partida als personatges per a conèixer-se i començar a descobrir el caràcter i la personalitat dels altres. Kasumay no només és una mostra d’acrobàcies, sinó que explica una història d’acceptació, convivència i molt d’humor. A partir de les 19:30, actuaran a la plaça Porxada.

També hi haurà propostes per al públic més familiar. Avui mateix, la companyia Sabanni presentarà Amb P de Pallasso, un espectacle de clown amb molta màgia i apte per a tots els públics. Readaptant els números clàssics amb una nova mirada, en Jordi Saban porta a Manresa l’últim show que ha estrenat amb la seva companyia, després d’actuar amb artistes del nivell del Tortell Poltrona o Jango Edwards. L’espectacle començarà aquesta tarda, a les 19:30, també a la plaça Porxada.

El gruix d’activitats es mantindrà les properes setmanes, amb l’inici del Festivalet de Circ de Manresa. Del 2 al 4 de setembre, el Festivalet portarà espectacles i tallers per a tots els públics, que s’allargaran fins la nit amb balls i música. El proper divendres dia 2, es podrà veure la mostra de l’aula de circ La Crica o l’espectacle De tu a tu, del Col·lectiu Mur, al teatre Kursaal. La festa continuarà a l’Anònima, amenitzada per Wake Up Jamaica i DJ Danilsan. Els xous seguiran dissabte, amb artistes com Ramiro Vergaz o Amer i Àfrica, i acabaran amb el concert de Sidral Brass Band. El vermut popular de diumenge a l’Anònima donarà fi al Festivalet.