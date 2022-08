Com cada any, la festa major porta activitats per a tots els públics, que asseguren passar una estona entretinguda fins i tot als més petits. Enguany, aquests podran triar entre més de quinze propostes per a gaudir de la setmana més festiva a Manresa.

El correaigua, que tradicionalment dona tret de sortida a les celebracions, es va cancel·lar a causa de la sequera d’aquest estiu. Per això, les primeres grans festes pels nens van ser la Moscada i el Correfoc infantils del passat diumenge.

Aquesta tarda, es reprenen les activitats familiars, amb cinema a la fresca per a tota la família. La pel·lícula començarà a les deu de la nit a la plaça Porxada.

Diumenge tocarà el plat fort. Abans dels focs, de sis a nou del vespre, el Parc de l’Agulla s’omplirà amb més de 30 espais per a que els nens gaudeixin amb jocs de tota mena, dels més clàssics fins als més innovadors. Entre ells, els petits podran aprendre sobre l’economia sostenible amb el Repte Circular o es podran refrescar amb l’Aquàpolis i els jocs d’aigua per a tota la família. A les dos quarts de vuit, The Penguins presentaran, també al Parc de l’Agulla, el seu espectacle «Reggae per xics - Quadern de Bitàcola». Hi reinterpretaran cançons de tota la vida amb el seu ritme particular.

Per a acabar la festa major, dilluns es projectarà la pel·lícula «Supercuc» al teatre Kursaal, a dos quarts de sis. Per a seguir les aventures del Supercuc contra el malvat llangardaix, cal adquirir les entrades anticipades per 3,5€.

A les set del vespre serà el torn de Xiula, que interpretarà tots els seus èxits, com «Verdura i peix», a la plaça Sant Domènec. Al llarg de tota la setmana, també s’organitzaran tallers pels nens per a entretenir als nens.

Les activitats continuaran també els propers dies, amb la 20a Setmana dels Jocs al Carrer. Cada dia, s’organitzaran jocs per als nens a diversos llocs de Manresa, amb una gimcana virtual pel Centre Històric com a gran novetat.