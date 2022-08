«Em satisfà, sobretot, el retorn a la normalitat. Poder tornar a gaudir de l’ambient de festa major pels carrers. Que vagis on vagis hi passin coses. I tornar a sentir l’olor a pólvora». Ho diu Joan Orriols, president de l’Associació Manresa de Festa que organitza la Festa Major de Manresa al costat de l’Ajuntament.

S’hi posen en ferm quan acaba l’Aixada. Aquest any amb algunes incerteses al començament. Les que generaven l’emergència sanitària i l’experiència viscuda els dos darrers anys, quan l’emergència sanitària va fer que res fos igual als anys anteriors. «No teníem clar què ens deixarien fer pel tema de la pandèmia. Però potser va ser un temor infundat perquè de seguida ens van dir que endavant en tot». I fins ara.

Sentit comú

La regidora de Cultura i Festes de l’Ajuntament, Anna Crespo, recomana, però, prudència. La covid «no ha desaparegut i cal ser curosos. No surt a les converses i tinc la sensació que s’ha passat pàgina, i no hauria de ser així. No hi ha cap norma que ens ho recordi i ho hem deixat tot a mans del sentit comú. No s’ha acabat i cal anar amb cura tot i que estiguem en una altra fase», considera.

Per altra part Orriols que la festa major d’enguany recupera la voluntat de concentrar la major part dels actes al centre de Manresa, tret dels concerts on es preveu una assistència massiva com el dels Catarres, que es durà a terme al carrer Sallent del polígon dels Dolors. Els dos darrers anys no hi ha hagut els actes més multitudinaris com el castell de focs o el correfoc, i es van haver de buscar espais alternatius com can Font o l’Anònima. Aquest any els carrers i les places tornen a ser els principals escenaris.

«És volgudament centralitzada», comenta la regidora Crespo, tot i que s’arriba als Trullols, on hi haurà una actuació de circ. «Aquest any no comptem amb l’Anònima, i can Font ens va anar magníficament bé per espectacles familiars i de petit format», però la voluntat és «recuperar els carrers i places. És l’esperit de la festa major».

L’arrancada, però, ha quedat una mica esgarrada a causa de la suspensió del correaigua a causa de la sequera. Ha sigut una decisió encertada, en opinió d’Orriols, amb la qual s’ha volgut fer pedagogia sobre la problemàtica.

Incerteses

Crespo, per la seva part, assegura que «ens hem esverat amb la suspensió del correigua», però hi havia «la certesa que les coses no anaven bé» després «d’aquests mesos tan calurosos que ens han deixat la sequera». La regidora explica que d’incerteses n’hi ha fins a l’últim moment». Si es decretés, per exemple, un nivell d’alerta Alfa 3 pel perill d’incendi no es podria fer el castell de focs. «Un cop ho tens tot a punt, hi ha coses que poden passar i que no depenen de l’organització sinó d’altres circumstàncies normalment relacionades amb el temps.

Tot és a punts, doncs, per celebrar la festa major. «Amb activitats per a tothom, que sigui el màxim d’inclusiva possible, i que se celebri amb civisme, desitja Crespo. També Orriols, que pensa que serà una molt bona festa major perquè hi ha ganes de celebrar-la.