El teatre Conservatori es va convertir, per la Festa major de Manresa dels dos última anys, en l’escenari de la ballada de la Imatgeria, l’acte lligat a la tradició més important de la festa gran de Manresa. Enguany, per fi, els cavallets, nans, gegantons, hereu i pubilla, gegants, Lleó i Àliga tornaran al lloc que els pertoca: la plaça Major.

La cita amb la imatgeria és aquest diumenge. A 2/4 d’11 del matí, començarà el seguici de la festa major des de la plaça Major a la Seu, on es farà la plantada de la Imatgeria davant del temple. Després de la missa solemne, el seguici farà el camí contrari. Ja a la plaça, hi haurà la tronada manresana a càrrec de la Pirotècnia Peñarroja, la mateixa que al vespre signarà el castell de focs al parc de l’Agulla (vegeu pàgina 40). La tronada anirà seguida per la ballada de la Imatgeria acompanyada per la Cobla Ciutat de Manresa.

Els protagonistes un per un

Tal com recull la pàgina dels Geganters de Manresa, que en tenen cura, l’Àliga es una figura de la Imatgeria que es remunta a finals del segle XVI. Durant prop de dos segles es va considerar la màxima representació de Manresa, fins que la van rellevar els gegants i a mitjan segle XIX va desaparèixer de les processons i festes manresanes. La figura actual, de l’escultor Andreu Descals, es va estrenar per la festa major de 1992.

El 2013, amb motiu del seu 30è aniversari, els Geganters de Manresa van recuperar la figura de Lleó, documentada des del segle XVIII, que pertanyia al gremi de blanquers i assaonadors de la ciutat. El va construir Jordi Grau, del taller El Drac Petit de Terrassa.

El 1989 Manel Casserras va rebre l’encàrrec de fer una parella de nans i, més endavant, el 2002, Antoni Mujal va modelar dues noves parelles per tal que les figures centenàries poguessin descansar.

Els gegantons es van estrenar en un espectacle infantil a la festa major del 1995. La parella es va crear per tal que la dugués la mainada i es va decidir que recordessin la imatge que van lluir els gegants centenaris al llarg del primer quart del segle XX. Caixa de Manresa va pagar el gegantó i l’Ajuntament, la gegantona. Els va fer Manel Casserras, que també va ser l’autor dels gegants nous, que van rellevar els gegants centenaris i que es van estrenar a la festa major del 1982 amb una gran celebració que va servir de comiat dels vells. El document més antic trobat a l’arxiu sobre el gegant és de l’any 1602 i, de la geganta, del 1738. L’encàrrec per fer la parella de gegants vells data del 1814 però no es van fer realitat fins al 1840.

Els cavallets de Manresa, que guarda l’Agrupació Cultural del Bages, es van estrenar a Festa de la Llum de l’any 1982.

La celebració de diumenge vinent a la plaça Major finalitzarà amb la ballada popular (vegeu-ne informació a la pàgina 44).