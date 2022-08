Enguany, dos anys després de pandèmia, la cercavila de foc i pólvora, que ha esdevingut una cita ineludible a Manresa, pot celebrar finalment el seu 40è aniversari i ho fa amb un reconeixement a les persones que han fet existir el correfoc.

«La nit del 31 d’agost de 1982, Manresa canviaria per sempre». Tot va començar uns mesos abans, quan la regidora de l’Ajuntament de Manresa, Teresa Vilajeliu, va reunir un grup de joves de l’entitat Rialles per fer-los-hi una proposta d’una activitat per tancar la festa major. Resulta que a Barcelona havia començat una festivitat l’any 1979 que anomenaven ‘correfoc’, que reunia dracs i diables, i pel que semblava, havia tingut molt èxit. «Què us semblaria crear-ne un a Manresa? Portem colles d’arreu de Catalunya i vosaltres els hi poseu la música». Jordi Lleyda, que era present a la reunió i seria un dels impulsors, explica al diari que la seva resposta va ser un «no rotund». «Manresa té suficient força i ànima per tenir el seu propi correfoc», i afegeix que «aleshores Manresa era molt viva i tenia una potència increïble».

Pep Soler, que també va posar l’ànima per engegar el correfoc manresà, reforça les paraules de Lleyda. «Ja feia temps que a mi em rondava pel cap una festa infernal al mig de la ciutat; foc, bruixes, fum, dracs i dimonis... i paral·lelament l’ajuntament estava proposant quelcom ben similar».

Era l’època de la transició democràtica, el període comprès entre la fi de la dictadura espanyola i el restabliment de les institucions democràtiques a l’Estat. En aquell moment, tal com recorda Lleyda, la gent «vibrava per sentir-se lliure i recuperar, també, la cultura tradicional catalana».

Així doncs, un grup de joves de la ciutat van començar a treballar per dur a terme el correfoc. «Hi vam posar totes les nostres ganes tot i saber-ne poc; guardàvem la pirotècnia a l’habitació de casa d’un de nosaltres mentre fumàvem...» recorda Soler divertit. El boca-orella va corre com una espurna i de seguida s’hi van sumar diferents entitats de la capital de Bages. I seria així fins a l’últim dia, que vindria gent demanant fer de dimoni.

La idea, també va arribar a les orelles de les bessones Clotet, la Teresa i la Montserrat. Dues germanes de 15 anys que seria la primera vegada que farien res amb foc. «Ho vam viure com un projecte engrescador i il·lusionant, on tothom aportava el que sabia fer per tirar-ho endavant», explica la Montserrat. Recorden que el local de l’entitat de Setrill, era un bullidor cada tarda d’aquell mes d’agost, on cadascú es cosia el seu propi vestit -amb més o menys traça-. «La sensació d’estar fent una cosa plegats era increïble. D’allà van néixer grans amistats que encara perduren».

«Brutal, increïble, apoteòsic», són alguns dels adjectius amb els quals Lleyda, Soler i les bessones Clotet descriuen el primer correfoc. «L’endemà d’aquella nit la gent tenia gana d’eufòria, de continuar, de fer-ne un altre». Va ser aleshores quan es va decidir crear una entitat: Xàldiga -que significa espurna-. A partir de llavors es farien assemblees per grups perquè tothom pogués aportar totes les seves idees i fer que se sentissin part de la família del correfoc.

Lluís Roca, que és el responsable del correfoc 2022, explica a Regió7 que «és un orgull que la festivitat compleixi 40 anys» i que per aquest motiu, enguany hi hauran diferents sorpreses, que prefereixen no desvelar amb detall, però avança que es farà un reconeixement a la gent que va iniciar el correfoc. «Hi ha moltes ganes i nervis, després que no ho hàgim pogut celebrar des de fa dos anys».

Una nova cançó

La música, que és un dels trets característics que defineixen el correfoc de Manresa, ha estat creada des del primer any per Lluís Toran i també portarà novetats.

Les primeres composicions van ser pel Ball de dimonis, la Marxa del Correfoc i el de Vacances. Dos anys després, va seguir amb el Ball de la Víbria i el Ball del Drac. El 1997 per l’Asmodeu. I les últimes composicions van ser l’any 2006, pel ball de la Gàrgola, el de la Mulassa, Coll-llarg i Nas de Sutge. «Aquest any hi haurà una música nova del ball de la Mulassa, perquè durant els anys ha anat agafant més prioritat, i em van demanar fer-li un ball únicament per ella», explica el compositor Lluís Toran. «Per a mi suposa molta alegria. Soc el pare d’aquestes músiques i quan veig que la gent canta em fa molt feliç», acaba dient.

Una mostra especial

La mostra, que està pensada perquè la pugui veure la gent a qui li fa por el foc i fa una representació dels dimonis i dracs del correfoc, també serà una mica diferent. Jordi Ramos, un dels caps de mostra afirma que es farà un comiat a una persona que es jubila d’interpretar un personatge i que això farà que aquesta sigui molt especial.

300 quilograms de pirotècnia

Un dels aspectes que destaquen del correfoc de Manresa és la varietat de la pirotècnia que s’hi utilitza. Des dels primers anys s’han fet servir molts tipus de pirotècnia per tal d’aconseguir els efectes i resultats desitjats, especialment pel que fa a la pirotècnia fixa que se situa a places i carrers. Cada cop més, s’ha anat reduint gradualment la potència a mesura que les normes de seguretat i la legislació han anat restringint l’ús de pirotècnia a les persones sense títol de manipulador d’explosius.

El cap de pirotècnia del correfoc, Manel Iglesias, detalla que aquest any s’han trobat amb dos factors significants. «Per una banda, volíem fer quelcom amb molta força per commemorar l’aniversari, però per l’altre, tenim l’increment de costos, ja que el sector s’ha encarit entre un 30 i un 40%». Tot i això, Iglesias comenta que «gràcies a l’ajuntament s’ha incrementat el pressupost, i que, almenys, hi haurà la mateixa quantitat de pirotècnia que els últims anys: uns 300 quilograms entre els tres actes (la mostra, el correfoc i l’infantil) per fer altra vegada, història».